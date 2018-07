Listeriosi | Findus ritira alcuni lotti di minestrone | ecco quali

http://feedproxy.goo

(Di domenica 8 luglio 2018)annuncia con un comunicato presente sul proprio portale dire in via precauzionale e volontaria deidisuoi prodotti per pericolo di. Sembra che i colpevoli siano i fagiolini contenuti nei minestroni, prodotti da Greenyard N.V. che aveva chiesto già il ritiro di mais surgelato per lo stesso motivo.i prodottiti dal mercatotradizione 400 grammi,tradizione 1Kg,Leggeramente Sapori Orientali 600g eLeggeramente Bontà di semi 600g. di questi quattro, quelliti appartengono esclusivamente a determinati(vedi immagine). Sotto accusa la Listeria monocytogenes che viene trasmessa principalmente per via orale tramite l’ingestione di prodotti alimentari contaminati. Entrato nell’ospite, il batterio raggiunge il tratto intestinale e causa l’infezione ...