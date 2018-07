LISTERIA | RITIRATI MINESTRONE FINDUS E PRODOTTI LIDL Lotti richiamati | polemica

LISTERIA - paura per il batterio : il rischio viene da Findus e Lidl - prodotti già ritirati : E’ allarme Listeria per alcune marche di minestroni surgelati. Il problema ha costretto Findus e Lidl a ritirare alcuni lotti, ma a quanto pare la criticità si starebbe allargando a macchia d’olio in tutta Europa. Le ultime notizie rilevano che anche in Germania, Regno Unito ed Austria altri brand stiano avendo la necessità di richiamare alcuni lotti di produzione. La necessità nasce dal rischio di contaminazione da parte di un batterio che, già ...

LISTERIA - verdure e mais a rischio. Ecco i surgelati ritirati in Italia ed Europa : Findus ritira 14 lotti di minestrone, due prodotti Freshona tolti dal mercato nei Lidl in Sicilia. "Operazione precauzionale". Il ministro Grillo: "Nessun focolaio in Italia"

Minestrone Findus : ritirati 14 lotti contaminati da LISTERIA : Findus ritira dal mercato quattordici lotti del suo Minestrone surgelato. La causa scatenante del ritiro volontario da parte dell’azienda sarebbe da attribuire alla possibile contaminazione da listeria di una partita di fagiolini, presenti in minima parte nelle buste dei lotti incriminati. Si tratterebbe, a quanto pare, di un ritiro precauzionale e disposto in modo volontario da parte dell’azienda in relazione alla sua politica di estrema tutela ...