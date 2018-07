Listeria | gli italiani hanno consumato 402 | 5 milioni di kg di vegetali surgelati nel 2017

meteoweb.eu

(Di domenica 8 luglio 2018) Occorre evitare pericolosi allarmismi in un situazione in cui gli402,5di chili dinelcon un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, dovuto proprio alla crescita a tavola deinaturali e in particolare delle zuppe, dei passati e dei minestroni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare l’importanza delle misure precauzionali adottate con il ritiro in Italia ed in altri Paesi europei di prodotti alimentari, a seguito del possibile rischio di contaminazione damonocytogenes. Dalla mucca pazza (2001) alla carne alla diossina nel nord europa (2008), dal latte alla melamina dalla Cina (2008) alla mozzarella blu (2010) fino alle polpette con carne di cavallo spacciata per manzo (2013) e venduta in tutta Europa, con la globalizzazione degli scambi commerciali gli allarmi – sottolinea la ...