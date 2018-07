Listeria | analisi sulle verdure L’Ungheria e l’impianto sterilizzato senza successo I

Caso Listeria - prime analisi. Il ministero della Salute : «Nessun rischio per l'Italia» Listeriosi : cos'é : Ma allora come si spiega l'allert scattato in Europa ? I fagiolini finiti nel mix di verdure provengono da un impianto ungherese di proprietà del fornitore Greenyard, uno dei migliori al mondo, con ...