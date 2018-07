L' inesistenza di Conte | il premier gassoso sparito da ogni radar

ilgiornale

: L'inesistenza di Conte, il premier 'gassoso' scomparso da ogni radar: - DjSexyxxx : L'inesistenza di Conte, il premier 'gassoso' scomparso da ogni radar: - flvrntl : UNA BRISCOLA CHIAMATA... CHIAMATA EUROPA Una presa di posizione decisa di Conte su una questione sostanzialmente se… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Avendo preso come disegno della Provvidenza e manna dal cielo i silenzi, il garbo, il vapor acqueo dell'ultimoespresso dal Pd,Paolo Gentiloni Silverj, dovremmo ora accogliere con ditirambi di giubilo il compimento di quel salutare progetto catartico. E senza cachinni salutare la stabilmente vacua figura del suo successore a Palazzo Chigi, che diha solo il cognome ma di nome almeno fa Giuseppe, come il più noto dei falegnami, simbolo dell'homo faber. Tale non è, però, il ruolo assegnato al nostro caro, che di professione fa l'avvocato (attualmente "del popolo") e che, della nuova stagione politica, rappresenta la punta più avanzata. Perché se Di Maio dà per scontato il superamento degli steccati e delle ideologie, se Salvini predica le virtù del buonsenso della massaia incazzata del Nord (ora anche del Sud), Giuseppeincarna alla perfezione ...