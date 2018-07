Libia | Serraj chiede al ministro Moavero la riattivazione dell’accordo Berlusconi-Gheddafi

Libia : Serraj chiede a ministro Moavero riattivazione accordo Berlusconi-Gheddafi : L'accordo del 2008 prevedeva tra l'altro la costruzione di un'autostrada litoranea di 1700 km dal confine tunisino a quello egiziano sul tracciato della via Balbia dal costo di 5 miliardi di dollari ...

Migranti - Matteo Salvini vuole gli hotspot in Libia ma il governo Serraj dice no : “Contro la nostra legge” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il suo omologo libico e il presidente Fayez Serraj e ha dichiarato che "l'Italia intende svolgere un ruolo di primo piano nell'arena politica per promuovere la riconciliazione e la stabilità libica. Questo avverrà grazie all'esperienza dell'Italia e alla sua presenza nel Paese con la sua ambasciata ma anche grazie all'equidistanza dalle parti in gioco".Continua a leggere

Migranti - Salvini partito per la Libia : incontro con al-Serraj per la stretta : 'Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno sarà massimo per rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la collaborazione su tutti i fronti,...

Salvini - piano di aiuti alla Libia : 'Sostegno a Serraj e investimenti' : In tour in Lombardia per i ballottaggi delle amministrative, Matteo Salvini si concede una battuta tra un comizio e l'altro: 'Bobo Maroni ha ragione: a volte serve il fattore C. in politica, non è tutto, ma non fa male'. Il ministro dell'Interno sta pensando all'Aquarius approdata, all'alba, a Valencia e spera che la Spagna continui ad accogliere altri migranti , 'Altri 66mila', ...

