L’ex presidente brasiliano Lula potrà uscire dal carcere

Cristiano Ronaldo-Juventus - L’ex presidente del Real Madrid Calderon svela : “le colpe di Perez e la pista bianconera” : Ramòn Calderon, ex presidente del Real Madrid, ha parlato del possibile addio dal club Madridista di Cristiano Ronaldo, destinato alla Juventus L’ex presidente del Real Madrid, Ramòn Calderon, non è riuscito a restare ‘inerme’ durante questi caldi giorni di mercato. Le notizie sul possibile addio di Cristiano Ronaldo lo hanno scosso, come rivelato ai microfoni di TuttomercatoWeb. In primis Calderon ha puntato il dito ...

Carige - 8 anni e 7 mesi per Berneschi : la Corte d’Appello alza la condanna per L’ex presidente della Banca : Per l’ex presidente di Banca Carige si tratta del processo sulla maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova

Un tribunale dell’Ecuador ha chiesto l’arresto delL’ex presidente Rafael Correa : Un tribunale dell’Ecuador ha chiesto l’arresto dell’ex presidente ecuadoriano Rafael Correa, accusato di essere coinvolto nel rapimento di un suo oppositore avvenuto nel 2012. Correa attualmente vive in Belgio, il paese di origine della moglie, e ha negato qualsiasi coinvolgimento The post Un tribunale dell’Ecuador ha chiesto l’arresto dell’ex presidente Rafael Correa appeared first on Il Post.

Ecuador - mandato di arresto per L’ex presidente Rafael Correa : Ecuador, mandato di arresto per l’ex presidente Rafael Correa Ecuador, mandato di arresto per l’ex presidente Rafael Correa Continua a leggere L'articolo Ecuador, mandato di arresto per l’ex presidente Rafael Correa proviene da NewsGo.

Grillo vede L’ex presidente socialista dell’Ecuador Rafael Correa. Lo aveva elogiato per le battaglie contro la Troika e l'Fmi : Il salottino che si vede nella foto pubblicata su Instagram è quello dell'hotel dove Beppe Grillo alloggia a Roma. Il fondatore M5s è in compagnia dell'ex presidente dell'Ecuador Rafael Correa che lo ha intervistato per un documentario sul nuovo modo di fare politica. Che il garante grillino avesse subito il fascino dell'allora presidente del paese del centro America è cosa nota, ma che oggi – a poche ore dalla ...

Scrive “tagliamo la gola a Boldrini e Saviano” su Twitter - L’ex presidente della Camera lo querela : Un odontotecnico torinese ha minacciato Laura Boldrini e Roberto Saviano e ha rimediato una denuncia: "Da leone da tastiera a coniglio in fuga. Il signore che minaccia di tagliare la gola a me e a Saviano fa l'odontotecnico, vota e sostiene Matteo Salvini, condivide con lui idee, valori e modalità di espressione, aggressive e violente. Ma c'è un'altra cosa ancora che li accomuna: quando si trovano di fronte alle loro responsabilità tendono a ...

Stadio Roma - respinta istanza di scarcerazione di Lanzalone. L’ex presidente Acea resta ai domiciliari : resta agli arresti domiciliari Luca Lanzalone, L’ex presidente dell’Acea, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dall’avvocato Giorgio Martellino. Nel motivare la decisione il giudice afferma, sostanzialmente, che per Lanzalone non sono mutate le esigenze cautelari. L'articolo Stadio Roma, respinta istanza di scarcerazione di ...

Bolzano - animali selvatici abbattuti : alL’ex presidente della Provincia multa di 500mila euro : Luis Durnwalder è stato condannato dai giudici a sborsare oltre 500mila euro di risarcimento danni allo stato per un "palese abuso dello strumento straordinario" dei decreti di abbattimento. Per i giudici contabili vi è stato un danno economico allo Stato a cui appartiene il patrimonio della fauna selvatica.Continua a leggere

Il Pd insegue i “morosi” - partono 60 decreti ingiuntivi : L’ex presidente Pietro Grasso ha 83.000 euro di debito : "Il recupero delle somme dovute dai parlamentari morosi sta producendo gli effetti desiderati. Degli oltre 60 decreti ingiuntivi richiesti, per un totale di circa 1.600.000 euro, ne sono stati emessi una larga parte, peraltro, riconoscendo l’immediata esecutività del credito", spiegano i vertici del Partito Democratico. Tra i debitori risulta esserci l'ex presidente del Senato, ora in LeU, Pietro Grasso.Continua a leggere

Mondiali Russia 2018 - attesa la presenza di Sepp Blatter : L’ex presidente Fifa invitato da Putin : Il presidente russo Putin ha invitato Sepp Blatter in Russia per assistere ad un match dei Mondiali L’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, accetterà l’invito del presidente del Cremlino, Vladimir Putin, e parteciperà alla Coppa del Mondo in Russia, nella seconda settimana del torneo, secondo quanto riferito un portavoce alla dpa. Martedì lo svizzero 82enne ha in programma di recarsi a Mosca, ha spiegato il portavoce dell’ex ...

Nessuno sconto per Mamic - L’ex presidente della Dinamo Zagabria condannato a sei anni e mezzo di carcere : L’ex presidente della Dinamo Zagabria è stato condannato da una corte croata a 6 anni e mezzo di carcere E’ stato condannato da una corte croata a 6 anni e mezzo di carcere l’ex presidente della Dinamo Zagabria, Zdravko Mamic. I magistrati hanno condannato Mamic, considerato uno dei personaggi più potenti del calcio croato, in relazione a un episodio del 2008 legato al trasferimento di Luka Modric dalla Dinamo Zagabria al ...

In libreria “Il Presidente è scomparso” il romanzo scritto dalL’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton : Arriva in libreria il 4 giugno in contemporanea mondiale e in Italia per Longanesi Il Presidente è scomparso, il romanzo scritto a quattro mani dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e dall’autore più venduto al mondo, James Patterson. La morte di un agente americano della Cia in Algeria, l’esplosione di una grave crisi internazionale, la scomparsa dalla Casa Bianca del Presidente in carica: è questa l’atmosfera in cui si snoda ...

In libreria “Il Presidente è scomparso” il romanzo scritto dalL’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton : Arriva in libreria il 4 giugno in contemporanea mondiale e in Italia per Longanesi Il Presidente è scomparso, il romanzo scritto a quattro mani dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e dall’autore più venduto al mondo, James Patterson. La morte di un agente americano della Cia in Algeria, l’esplosione di una grave crisi internazionale, la scomparsa dalla Casa Bianca del Presidente in carica: è questa l’atmosfera in cui si snoda ...

In libreria “Il Presidente è scomparso” il romanzo scritto dalL’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton : Arriva in libreria il 4 giugno in contemporanea mondiale e in Italia per Longanesi Il Presidente è scomparso, il romanzo scritto a quattro mani dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e dall’autore più venduto al mondo, James Patterson. La morte di un agente americano della Cia in Algeria, l’esplosione di una grave crisi internazionale, la scomparsa dalla Casa Bianca del Presidente in carica: è questa l’atmosfera in cui si snoda il ...