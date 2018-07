Lewis Hamilton | GP Gran Bretagna 2018 | “Ho dato tutto Alcuni hanno adottato degli

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel vola in testa - +8 su Lewis Hamilton dopo il GP Gran Bretagna : Sebastian Vettel allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1. Il pilota della Ferrari ha vinto il GP di Gran Bretagna 2018 precedendo il Grande rivale Lewis Hamilton e ora ha otto punti di vantaggio sul Campione del Mondo: un gap importante che il tedesco ha saputo costruirsi con Grande verve. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA PUNTI 1. Sebastian Vettel 171 2. Lewis Hamilton 163 3. Kimi Raikkonen 116 4. Daniel ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : le pagelle. Sorpasso da antologia di Sebastian Vettel. Lewis Hamilton furioso nella rimonta : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna al termine di una gara pazzesca. Il ferrarista si è preso la vetta della gara al via, ma ha dovuto sudare tanto per trionfare, complice l’ingresso della Safety Car che ha reso entusiasmante e avvincente il finale della corsa. Seb è ora a +12 su Lewis Hamilton, secondo al traguardo davanti a Kimi Raikkonen. Diamo i voti ai protagonisti. Sebastian Vettel 10 – Il Sorpasso a Valtteri ...

Formula 1 - GP di Silverstone 2018 : vince Sebastian Vettel - 2° Lewis Hamilton - 3° Kimi Raikkonen : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Vettel 0 2 Hamilton +2.173 3 Raikkonen +3.328 4 BOTTAS +8.613 5 RICCIARDO +9.246 6 HULKENBERG +26.916 7 OCON +28.522 8 ALONSO +30.048 9 MAGNUSSEN +31.614 10 ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Lewis Hamilton al via! Partenza stellare - il ferrarista è primo nel GP di Gran Bretagna : Partenza stellare di Sebastian Vettel nel GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il tedesco scattava dalla seconda piazza ma ha sfruttato al meglio le difficoltà di Lewis Hamilton e lo ha superato con una manovra stellare che gli è valsa la prima posizione. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel in Partenza su Lewis Hamilton. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Incidente Hamilton Raikkonen/ Video F1 - contatto e testacoda per Lewis : Kimi penalizzato (GP Gran Bretagna) : Incidente tra Hamilton e Raikkonen nel GP di Gran Bretagna 2018, Video F1. contatto al via e testacoda per Lewis: Kimi penalizzato di dieci secondi. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:35:00 GMT)

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel e la Ferrari all’assalto di Lewis Hamilton. Si vuol sfatare il tabù : 44 e 98 millesimi: questo il distacco delle due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen dal poleman Lewis Hamilton. Il campione del mondo della Mercedes, nel corso delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, è stato costretto agli straordinari per mettersi dietro le due Rosse. Un ultimo tentativo al cardiopalma in cui Lewis è stato perfetto mentre Seb e Kimi qualche errorino lo hanno commesso, ...

Formula 1 - Lewis Hamilton parte in pole. Vettel e Raikkonen a meno di un decimo : Mettersi un pilota dietro per meno di un decimo di secondo è per lo più questione di fortuna. Per mettersene addirittura due ci vuole un gran c***. Ma Lewis Hamilton , fin da quel suo primo mondiale '...

F1 - analisi qualifiche GP Gran Bretagna 2018 : Lewis Hamilton si supera per precedere le Ferrari - Red Bull lontane - Haas solide - Leclerc stupisce : Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno 2018 sono state tra le più emozionanti e vibranti degli ultimi anni, e Lewis Hamilton ha dovuto estrarre tutto quello che aveva da sè, e dalla sua vettura, per mettersi in pole position. Le Ferrari spaventano nella “tana” della Mercedes, mentre le Red Bull annaspano e precedono di poco le Haas, sempre più in rampa di lancio. La Mercedes centra l’ennesima partenza al ...

Lewis Hamilton - GP Gran Bretagna 2018 : “La pole position è per i tifosi - che battaglia con le Ferrari : erano più forti” : Lewis Hamilton ha conquistato una magica pole position nel GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il padrone di casa è riuscito a precedere Sebastian Vettel di appena quattro centesimi e Kimi Raikkonen di un decimo: la partenza al palo premia il Campione del Mondo che oggi ha dovuto seriamente faticare per avere la meglio sulle Ferrari e strappare la quarta pole position consecutiva a Silverstone. Il britannico ha poi rilasciato ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : qualifiche. Lewis Hamilton pole di un soffio davanti alle due Ferrari di Vettel e Raikkonen : Lewis Hamilton non tradisce e con la Mercedes centra la pole position (quarta volta consecutiva e sei in totale) sul tracciato di casa, a Silverstone (Gran Bretagna), decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ha fatto segnare il nuovo primato della pista con il crono di 1’25″892 a precedere le due Ferrari, fortissime e vicinissime al numero 44. Sebastian Vettel si è fermato a 44 millesimi dal tempo del ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna in DIRETTA : qualifiche. Sebastian Vettel vuole la pole position - sfida stellare con Lewis Hamilton : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI Gran Bretagna CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI Gran Bretagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone sarà battaglia aperta per la conquista della pole position: Lewis Hamilton sembra essere il Grande favorito della vigilia, sul suo tracciato di casa ...

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Gran Bretagna 2018 : i numeri di Lewis Hamilton a Silverstone : Griglia di partenza Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018, la lotta per la pole position a Silverstone con Hamilton e Vettel in primo piano nel duello Mercedes-Ferrari(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:51:00 GMT)

LIVE F1 - GP Gran Bretagna in DIRETTA : qualifiche. Sebastian Vettel sfida Lewis Hamilton per la pole position! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone sarà battaglia aperta per la conquista della pole position: Lewis Hamilton sembra essere il Grande favorito della vigilia, sul suo tracciato di casa sembra essere imbattibile ma non sarà così facile scattare al palo. Il Campione del Mondo ha impressionato nelle prove libere ma il fenomeno della Mercedes se la dovrà ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 3. Lewis Hamilton davanti a tutti - Ferrari in scia con Kimi Raikkonen. Quarto Sebastian Vettel : L’ultimo round prima delle qualifiche di oggi (ore 15.00) a Silverstone se lo è aggiudicato Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes è stato il più veloce nelle prove libere 3, siglando un tempo di 1’26″722. Il campione del mondo in carica è quindi il favorito in vista delle qualifiche, su un circuito su cui vince da quattro anni consecutivi. Ma non saranno qualifiche scontate, perché la Ferrari è vicinissima. Sono solo 93 i ...