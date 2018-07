Leggi più restrittive contro le armi da fuoco | corteo a Chicago

Ma oggi servono meno Leggi e più libertà : In particolare, un po' ovunque nel mondo si considera l'opportunità, o meno, di abbassare il numero massimo di ore lavorative. La riforma che più ha fatto discutere è quella francese, che ha imposto ...

Migranti - Trump : “Le nostre Leggi sono le più stupide al mondo” : Migranti, Trump: “Le nostre leggi sono le più stupide al mondo” Migranti, Trump: “Le nostre leggi sono le più stupide al mondo” Continua a leggere L'articolo Migranti, Trump: “Le nostre leggi sono le più stupide al mondo” proviene da NewsGo.

Anbsc - più risorse e Leggi più snelle per combattere le mafie : 3 Un centro per ragazzi autistici e un giardino per le famiglie saranno realizzati al posto di due ville confiscate alla periferia Sud Est di Roma, in una zona denominata " Romanina ", dove vivono ...

NoLeggio a lungo termine - ecco perché piace sempre più anche ai privati : ROMA - Sono 30mila i clienti privati che hanno scelto il Noleggio a lungo termine, il 40% degli automobilisti si dice pronto a provarlo e il 28% conosce nel dettaglio questa formula. Sono questi...

Lavorare con lentezza - poche Leggi fatte bene : "Gli italiani capiranno se ci vorrà qualche mese in più" : "Puntiamo a fare poche leggi e fatte bene, non dobbiamo correre nell'approvazione delle leggi e credo che gli italiani capiranno se ci metteremo qualche mese in più". Lo afferma ai cronisti in Transatlantico il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, spiegando che scrivere bene una norma significa che questa "non deve essere modificata dopo qualche settimana perchè non funziona. Meglio fare le cose fatte bene, ...

Conte - Leggi conflitto interessi più dure : ANSA, - ROMA, 5 GIU - "Rafforzeremo la normativa attuale in modo da estendere le ipotesi di conflitto fino a ricomprendervi qualsiasi utilità, anche indiretta, che l'agente possa ricavare dalla ...

AutonoLeggio - Non più solo aziende - i privati sono 30 mila : sono più 30 mila gli automobilisti italiani che hanno abbandonato lauto di proprietà per affidarsi al noleggio tutto incluso a fronte di un costo fisso. Non solo. Un italiano su quattro conosce la formula del noleggio a lungo termine e ben il 40% si dice pronto a sperimentarlo. questa, in sintesi, la fotografia dellNlt tra i normali consumatori scattata da Aniasa, lAssociazione dellAutonoleggio e dei servizi automobilistici e dalla società di ...

Contratto di governo - la giustizia che non piace a B. e le Leggi di Di Maio e Salvini : pene più dure per corrotti e scippatori : Più intercettazioni, più anticorruzione, più penitenziari, più carcere duro per detenuti mafiosi. Potenziare il reato di voto di scambio e creare la figura dell’agente provocatore che vada a offrire soldi a pubblici ufficiali e politici. A Silvio Berlusconi non piace e non potrebbe essere altrimenti. Perché il capitolo dedicato alla giustizia del Contratto di governo sottoscritto dalla Lega con il Movimento 5 stelle mette nero su bianco ...

Weekend per lo più soLeggiato - ma forte rischio di temporali : Roma - L'alta pressione nel corso del Weekend ancora non riuscirà a imporsi sul nostro Paese, disturbata da infiltrazioni fresche e instabili alle quote medio-alte dell'atmosfera. Ciò favorirà ancora qualche acquazzone o temporale a evoluzione diurna sulle zone montuose, specie quelle alpine, mentre sulle aree pianeggianti e lungo le coste il tempo rimarrà in genere più soleggiato e mite, specie al Centrosud. ...

E-commerce - CasaLeggio Associati : Aziende italiane investano di più : Roma, 10 mag. , askanews, Acquisti automatizzati, interfacce vocali, one moment marketing, ma anche nuovi investimenti, massimizzazione del lifetime value e relazioni totalmente rivoluzionate: la ...