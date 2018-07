Le semifinali del Mondiale della bellezza | il calendario

Il programma delle semifinali dei Mondiali : Sono Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra, si giocano all'inizio della prossima settimana The post Il programma delle semifinali dei Mondiali appeared first on Il Post.

Beach Volley – Campionato Italiano : definite le semifinali della tappa di Milano : Alla tappa milanese del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley si sono decise le squadre partecipanti alle semifinali del torneo Emozioni dall’alba al tramonto a Milano per la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: dopo una lunga giornata di sfide al Castello Sforzesco e sui campi del Quanta Club, sono stati definiti gli abbinamenti delle semifinali che domenica 8 luglio animeranno il campo centrale. Numeroso ...

Tabellone Mondiali 2018 - il calendario delle semifinali : Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra. Date - programma - orari e tv : Si è delineato il Tabellone delle semifinali dei Mondiali 2018 di calcio: sono rimaste quattro squadre a contendersi il titolo, la rassegna iridata entra nel vivo e lo spettacolo arriva in maniera esagerata dalla Russia dove i colpi di scena non mancano davvero mai. La corsa verso la Finale di Mosca arriva all’ultimo appuntamento, l’ultimo ostacolo prima di sbarcare nella capitale dove domenica 15 luglio conosceremo i nuovi Campioni ...

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2018 : buona prova degli italiani nelle semifinali delle prove sprint - in cinque vanno in finale : buona prova per le ragazze italiane nelle semifinali delle prove sprint nella tappa magiara di Tiszaujvaros valevole per la Coppa del Mondo 2018. nelle sei semifinali odierne (tre per gli uomini e tre per le donne) tutte le nostre rappresentanti passano alla finale di domani, mentre tra gli uomini passano in due. Domani, a rappresentare i nostri colori, dunque, ci saranno Alessia Orla, Giorgia Priarone e Ilaria Zane, mentre tra gli uomini ...

Calendario Mondiali 2018 - il tabellone delle semifinali : date - programma - orari e tv delle partite : Siamo alla stretta finale. Ieri sono arrivati i primi due verdetti dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Francia e Belgio hanno staccato il biglietto per le semifinali e si affronteranno in una super sfida, tutta spettacolo, il 10 luglio a San Pietroburgo. Un risultato non pronosticabile alla vigilia, pensando a quanto fatto dai Diavoli Rossi contro il Brasile. Se, infatti, il successo dei transalpini contro l’Uruguay ...

Mondiali Russia 2018 - l’addio del Brasile è il flop del calcio sudamericano : semifinaliste tutte europee - non succedeva da 2006 e 1982! E’ la 5ª volta nella storia - e la cabala premia l’Inghilterra… : Con l’addio del Brasile, i Mondiali di Russia 2018 diventano la 5ª edizione della storia della Coppa del Mondo ad avere semifinaliste tutte europee. L’eliminazione simultanea di Uruguay e Brasile per mano di Francia e Belgio, infatti, delinea il flop del calcio sudamericano, mai così male quanto negli ultimi 12 anni. Già nel 2006, infatti, tutte le semifinaliste furono europee, mentre nel 2010 il solo Uruguay era arrivato in ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Turchia-Croazia e Grecia-Francia le semifinali. Italia eliminata : Oggi si sono disputati i quarti di finale del torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia è stata sconfitta nettamente dalla Turchia per 3-1 e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria, ora le ottomane se la dovranno vedere con la Croazia che si è sbarazzata del Portogallo per 3-1. Dall’altra parte del tabellone, invece, scontro ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia chiude con una sconfitta la fase a gironi - domani le semifinali : Si chiude con una sconfitta la fase a giorni della Nazionale italiana di Pallamano femminile ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, arrivata al termine di una partita molto combattuta contro il Portogallo, e culminata con il punteggio di 31-28. Prime fasi di gioco molto vivaci, con le azzurre che riescono a prendere le redini dell’incontro, chiudendo i primi frenetici dieci minuti sull’8-7, dimostrando di avere un attacco ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : ecco le semifinali femminili - l’Italia chiude con una sconfitta la fase a gironi. I risultati di giovedì 28 luglio : Ultima giornata di gare per quanto riguarda la fase a gironi del torneo femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018 in corso nella città catalana di Tarragona, dove l’Italia di Neven Hrupec ha chiuso il gruppo A con una sconfitta, per 31-28 contro il Portogallo. Nell’altra gara, la Slovenia ha sconfitto 29-24 la Grecia, conquistando la qualificazione alle semifinali, alle spalle della Spagna, capolista del raggruppamento, oggi a ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : definite le semifinali maschili - i risultati di mercoledì 27 giugno : Dopo il giorno di riposo, tornano le gare del torneo di Pallamano dei Giochi del Mediterraneo, ospitati dalla città catalana di Tarragona, che hanno riservato come sempre molte emozioni nei due tornei. UOMINI Sono iniziati i quarti di finale, aperti dal 30-25 della Tunisia nel derby nordafricano contro l’Algeria, con la Croazia che si è invece imposta solamente 17-16 contro la Slovenia in una partita avara di reti. Tutto facile per la ...