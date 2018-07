Lazio | Anderson si allontana dal West Ham

Lazio - si complica la cessione di Felipe Anderson al West Ham : Secondo Sky Sport , si sta complicando nelle ultime ore la cessione di Felipe Anderson al West Ham. L'attaccante della Lazio, infatti, non è più il primo obiettivo degli inglesi, che hanno avviato i contatti col ...

Calciomercato - Lazio-West Ham : si complica l'affare Felipe Anderson. Fiorentina su Berge del Genk : Da settimane ormai la trattativa tra Lazio e West Ham per la cessione di Felipe Anderson procede a singhiozzo. In più occasioni l'affare ha rischiato di saltare, per poi ripartire a forza. I contatti ...

Lazio-West Ham - si complica l’operazione Felipe Anderson : il club inglese ha già individuato un altro obiettivo : Dopo tanti tira e molla della Lazio, il West Ham ha deciso di mollare Felipe Anderson: il nuovo obiettivo degli inglesi è Yarmolenko Segnali negativi, fumata bianca sempre più lontana. Si complica terribilmente la trattativa tra West Ham e Lazio, con il proprietario del club inglese che ha deciso di cambiare obiettivo per rinforzare la propria rosa. Si tratta di Andriy Yarmolenko, attaccante esterno di proprietà del Borussia Dortmund, per ...

Lazio - l'addio di Marchetti e quel tweet sibillino di Felipe Anderson : ROMA - Federico Marchetti saluta i tifosi della Lazio e si prepara a una nuova avventura al Genoa : 'Quando ci si lascia non servono molte parole se non grazie! Grazie a tutti quelli che mi hanno ...

Lazio - il messaggio d’addio di Felipe Anderson : Felipe Anderson ha di fatto annunciato l’addio alla Lazio con un messaggio social che lascia presagire una cessione imminente “Viva gli addii e tutto ciò che insegnano”. Un tweet di Felipe Anderson ha mandato in tilt i tifosi della Lazio. Un messaggio che sa d’addio quello dell’esterno brasiliano, pronto a tornare dalle vacanze per definire il suo addio alla Lazio. Ancora aleggia un po’ di incertezza in ...

Calciomercato Lazio - rifiutati quaranta milioni per Felipe Anderson : Lotito però ha già individuato il sostituto : Nonostante il presidente della Lazio abbia rifiutato quaranta milioni di euro dal West Ham per Felipe Anderson, è stato già individuato il sostituto del brasiliano La trattativa per il passaggio di Felipe Anderson al West Ham non si sblocca, la Lazio infatti continua a rifiutare le offerte del club inglese spintosi con una nuova proposta a 40 milioni con bonus inclusi e facilmente raggiungibili. Cifra che non basta però al presidente Lotito, che ...

Calciomercato Lazio - non si sblocca l’operazione Felipe Anderson al West Ham : tutti i dettagli : Il presidente della Lazio non ha ancora dato il via libera alla conclusione della trattativa con il West Ham, che resta dunque in stand-by Non si sblocca la trattativa per il trasferimento di Felipe Anderson dalla Lazio al West Ham, il brasiliano dunque resta al momento un giocatore biancoceleste. I motivi della mancata fumata bianca riguardano l’irremovibilità del presidente Lotito, che continua a chiudere 40 milioni fissi, mentre il club ...

Lazio - West Ham-Anderson per 39 milioni. Per sostituirlo l ultima idea è il Papu Gomez : ROMA - Ci siamo, Felipe Anderso n è davvero a un passo dall'essere un nuovo giocatore del West Ham. I dirigenti degli Hammers sono arrivati a Roma per tentare di chiudere l'operazione, portando una ...

Lazio - Felipe Anderson ai saluti : c'è Wesley in attacco : Il brasiliano è molto vicino alla firma con il West Ham. Durmisi ha effettuato le visite mediche: "Felice di essere qui"

Lazio - le ultime novità sulla querelle Felipe Anderson : Felipe Anderson continua a far parlare di sè, il calciatore della Lazio al centro di una trattativa che sa tanto di telenovela Un affare concluso, poi saltato, adesso nuovamente riaperto. Quella di Felipe Anderson al West Ham rischia di diventare una vera e propria telenovela di calciomercato, con la Lazio che attende di conoscere il futuro dell’attaccante. Lotito ha sparato alto per il brasiliano, ma nelle ultime ore sembra che il club ...

Lazio - Papu Gomez primo obiettivo offensivo : sarà addio a F. Anderson : Lazio, Papu Gomez- Dopo un finale di stagione amaro, la Lazio si prepara alla nuova stagione con le idee chiare sul mercato. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, i biancocelesti potrebbero dire addio a F.Anderson. Un addio che potrebbe coincidere con l’assalto al Papu Gomez. MIINKOVIC-SAVIC FINANZIA IL MERCATO Il mercato della Lazio […] L'articolo Lazio, Papu Gomez primo obiettivo ...

Lazio-West Ham - frenata per Felipe Anderson : ecco cosa blocca la chiusura della trattativa : Il West Ham non ha accettato le condizioni della Lazio, frenando dunque la trattativa per Felipe Anderson Sembrava tutto fatto, invece l’operazione Lazio-West Ham per Felipe Anderson ha subito una brusca frenata. Colpa delle richieste del club biancoceleste, le cui richieste non sono state accettate dagli inglesi. Tare e Lotito hanno chiesto 35 milioni + 5 di bonus, cinque in più nella parte fissa rispetto ai 30 iniziali, avanzando anche ...

Lazio - Felipe Anderson-West Ham : Lotito alza il prezzo : ROMA - L'affare che sembrava a un passo dalla conclusione ancora non si è concluso: Lazio e West Ham non hanno trovato l'accordo per Felipe Anderson. Le due società sono al lavoro per raggiungere un '...

CALCIOMERCATO. Papu Gomez nel mirino della Lazio per il dopo Anderson : Oggi, come afferma 'La Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si trova a Londra per chiudere l'accordo che prevede il passaggio del brasiliano al West Ham per ben 30 ...