Lazio | accordo ad un passo per il vice Immobile

Acerbi alla Lazio/ Calciomercato - accordo trovato : oggi o domani la firma - martedi le visite mediche : Acerbi alla Lazio, Calciomercato news: accordo trovato con il Sassuolo, a brevissimo la firma sul contratto da 5 anni. Già martedi le visite mediche.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:08:00 GMT)

Sanità : ambulatori di Roma e del Lazio aperti nel week-end e nei festivi - “previsto a breve l’accordo regionale” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi, condotto da Andrea Lupoli, su Radio Cusano Campus. Il Presidente è intervenuto sulla questione dell’aperura degli ambulatori nel periodo festivo e nei week end. “Una buona iniziativa per molti cittadini che hanno bisogno di un punto di riferimento sanitario nei week end o durante i festivi. ...

Lazio - accordo a un passo per Acerbi : I biancocelesti sono riusciti a sbloccare la trattativa per il difensore del Sassuolo. Il presidente Squinzi ha accettato l'offerta di Lotito

Lazio - Berisha a un passo : c'è l'accordo anche con il Salisburgo : Secondo colpo in arrivo in casa Lazio. Dopo Riza Durmisi acquistato dal Betis Siviglia, il ds Igli Tare sta per chiudere un'altra operazione. Si tratta di Valon Berisha, centrocampista classe '93 del ...

Lazio - accordo con Gomez ma l'Atalanta fa muro : Lotito e Tare avrebbero trovato l'intesa con l'entourage dell'argentino. Percassi però non è disposto a cedere il suo gioiello

Calciomercato Lazio - accordo con il Papu Gomez! Le ultime : Calciomercato Lazio – La Lazio fa sul serio in vista della prossima stagione, l’intenzione è quella di riscattare la delusione per la mancata qualificazione in Champions League, adesso il presidente Lotito ha deciso di tuffarsi sul mercato. Fatta per Durmisi, nelle ultime ore importante mossa per l’attacco. accordo raggiunto con il Papu Gomez, l’argentino ha dato l’ok al trasferimento, per i biancocelesti rimane ...

Lazio - svolta Acerbi : possibile accordo tra oggi e domani : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Milinkovic Savic, il Real Madrid ha pronti 150 mln Ultime notizie calciomercato Corsport TV

Calciomercato Lazio - accordo raggiunto per il dopo-De Vrij : Calciomercato Lazio – La Lazio si muove in modo molto importante sul mercato e sta per definire una trattativa di primo livello per la difesa. Il tecnico Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con l’addio di De Vrij, l’olandese ha scelto l’Inter ma in pochi giorni i biancocelesti hanno individuato il sostituto: si tratta di Francesco Acerbi del Sassuolo, accordo di massima raggiunto con il club neroverde per una cifra di ...

Lazio - super offerta per Cristante : accordo con l’Atalanta ad un passo : La Lazio è alle prese con un finale di stagione che potrebbe regalare molte soddisfazioni. La Champions League è a portata di mano, serve non perdere contro l’Inter nell’ultima giornata per coronare un’annata splendida. Nel frattempo però, Igli Tare si sta muovendo per rafforzare la rosa in vista della prossima importantissima annata. Ebbene, il primo passo potrebbe essere l’acquisto di Cristante dall’Atalanta. La Repubblica parla oggi di ...

Iran : segretario Usa Pompeo - "ridiscutere accordo nucleare dopo riveLazioni di Israele" : "Ora che il mondo sa che l'Iran ha mentito e continua a mentire, è tempo di rivisitare la questione", ha aggiunto l'ex capo della Cia. , segue, , Res,