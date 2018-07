Laura Torrisi a Castelluccio di Norcia - ma la foto scatena l'ira del web : Una foto di rito nella Piana di Castelluccio di Norcia, uno dei centri più colpiti dallo sciame sismico nel Centro Italia, corredata da una citazione di Eleonora Duse. Con questo post su...

Laura Torrisi smentisce la crisi col nuovo compagno : Dopo le indiscrezioni sulla presunta fine della sua storia d'amore con Luca Betti, Laura Torrisi rompe il silenzio.La bella attrice, dopo giorni di rumors, ha smentito sui social di essere in crisi con il suo nuovo compagno. Per farlo, Laura Torrisi ha pubblicato una sua foto con Luca, "Jack: dove la porto signorina?Rose: su una stella! Cit. #ioete #sempreecomunque", parole che citano il celebre film Titanic.I due nello scatto sono sorridenti e ...

Laura Torrisi e la crisi con Luca Betti - la spiegazione social : 'Io e te - sempre e comunque' : Secondo 'Spy' infatti l'ex gieffina e attrice era in rotta col pilota Luca Betti per via del suo carattere chiuso e la sua professione, che lo costringe a girare il mondo. Si parlava di un ritorno di ...

Laura Torrisi - niente crisi con Luca Betti : messaggi d'amore sui social : Secondo 'Spy' infatti l'ex gieffina e attrice era in rotta col pilota Luca Betti per via del suo carattere chiuso e la sua professione, che lo costringe a girare il mondo.

Laura Torrisi e la crisi con Luca Betti - la "spiegazione" social : «Io e te - sempre e comunque» : MILANO ? Risponde con un messaggio d?amore alle voci di crisi col fidanzato Laura Torrisi. Secondo ?Spy? infatti l?ex gieffina e attrice era in rotta col pilota Luca...

Laura Torrisi smentisce la crisi con Luca Betti citando Titanic : “Jack: Dove la porto signorina? Rose: su una stella! Cit. #ioete #sempreecomunque”. Con una citazione del film Titanic Laura Torrisi smentisce il gossip secondo cui la sua storia con Luca Betti sarebbe finita. Era stato il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 22 giugno a dare la notizia, ma ora l’attrice con uno scatto che la ritrae in compagnia del suo uomo a bordo di una barca mette a tacere i pettegolezzi con tanto ...

Laura Torrisi - su Instagram foto con Luca Betti : la verità sul loro amore : Laura Torrisi e Luca Betti stanno ancora insieme? Su Instagram spunta una foto: l’attrice e il suo compagno si ispirano a Titanic Parole dolci, una citazione tratta da un celebre film e una foto pubblicata su Instagram. Così Laura Torrisi sembra mettere a tacere gli ultimi gossip secondo cui la storia d’amore col compagno Luca […] L'articolo Laura Torrisi, su Instagram foto con Luca Betti: la verità sul loro amore proviene da ...

Laura Torrisi : è crisi con il pilota Luca Betti? : La lontananza, le continue assenze di lui per via delle gare di rally a cui è chiamato a partecipare. Sarebbe questo, secondo il settimanale Spy, il motivo che avrebbe spinto Laura Torrisi e Luca Betti alla separazione, alla chiusura definitiva. Peccato che, a poche ore dall’annuncio, sia la stessa attrice a postare su Instagram una foto inequivocabile: lei e Luca, a bordo di una barca a vela, che si stringono le mani come i protagonisti ...

Laura Torrisi si è lasciata con il pilota Luca Betti : Laura Torrisi, l'attrice toscana di origini siciliane nota soprattutto per il ruolo da protagonista nel film Una moglie bellissima, recentemente vista anche tra i conduttori del programma Mistero Adventure, andato in onda su Italia 1, sarebbe diventata nuovamente single.L'ex compagna di Leonardo Pieraccioni, l'attore e regista fiorentino (che la lanciò proprio nella precitata pellicola cinematografica) da cui ha avuto la figlia Martina, ...

Laura Torrisi e Luca Betti si sono lasciati : «Pieraccioni sempre più vicino...» : ROMA ? sembra essere arrivata al capolinea la storia d?amore fra Laura Torrisi e il suo nuovo amore, il pilota Rally Luca Betti. La Torrisi ha partecipato al Grande Fratello e poi...

Laura Torrisi si è lasciata - 'ora si dice che Pieraccioni...' - la bomba clamorosa : Ottime notizie per il regista Leonardo Pieraccioni . Secondo il settimanale Spy , la storia tra la sua ex Laura Torrisi e Luca Betti sarebbe miseramente naufraga. Tra Pieraccioni e la Torrisi i ...

Laura Torrisi : il gossip è bomba e - udite udite - ha a che fare con Pieraccioni : Lei è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Avete presente che sorriso pazzesco – e che fisico – ha Laura Torrisi? Ecco perché è una delle attrici italiane più amate. Arrivata al successo grazie al Grande Fratello, è stata (e continua a essere) al centro della cronaca rosa per il suo rapporto con Leonardo Pieraccioni. Nata a Catania ma pratese di adozione, Laura, classe 1979, è stata scelta dopo il Grande Fratello come ...

Laura Torrisi - amore finito con Luca Betti : Laura Torrisi si prepara ad un’estate da single. La storia d’amore con Luca Betti, noto pilota automobilistico, è arrivata al capolinea. A svelarlo il settimanale Spy, secondo cui la relazione sarebbe terminata a causa delle continue assenze dello sportivo, sempre in giro per il mondo e lontano da casa. Laura Torrisi, che sognava di formare una famiglia e sposarsi, non avrebbe gradito l’atteggiamento del compagno, scrivendo la ...

Laura Torrisi torna single : al capolinea la storia con Luca Betti : La storia d’amore tra Laura Torrisi e Luca Betti sarebbe finita. A diffondere l’indiscrezione è il settimanale Spy, secondo cui la coppia che poco più di un anno fa aveva ufficializzato...