L' asso nella manica del «ministro burocrate» Investimenti italiani per uno stop alle

Svolto un convegno nella sede dell'associazione liutaria bisignanese : ... di innalzare la qualità dei manufatti, di cercare la collaborazione dei liutai sul territorio, di partecipare alle più importanti fiere di Liuteria nel Mondo. Convinti che la forza degli artigiani ...

Nuoto di fondo - assoluti 2018 : Marcello Guidi ed Arianni Bridi vittoriosi nella 5 km a Genova : La 5 km degli Assoluti di Nuoto di fondo a Genova sorride a Marcello Guidi e ad Arianna Bridi nella seconda giornata di gare che si stanno tenendo nelle acque libere liguri. Il 21enne, atleta della Rari Nantes Cagliari, a 21 anni ha centrato il suo primo successo in una rassegna nazionale, rendendosi protagonista di una gara di grande livello e precedendo nuotatori d’esperienza con il crono di 56’15″8. Alle sue spalle, infatti, ...

Il Sindacato inquilini ANIA e l´associazione Proprietari CASA MIA depositano l´Accordo Territoriale affitti nella città di Aci Catena : Oggi il Sindacato inquilini ANIA rappresentato dal Segretario Regionale Dr. Andrea Monteleone con l´Associazione Proprietari CASA MIA rappresentata dalla Presidente Cetty Moscatt, in presenza del Vice ...

Nuoto di fondo - assoluti 2018 : Mario Sanzullo e Giulia Gabbrielleschi vittoriosi nella 10 km : Sono Mario Sanzullo e Giulia Gabbrielleschi i vincitori della 10 km in questa prima giornata degli Assoluti di Nuoto di fondo a Genova. Nelle acque libere liguri l’atleta delle Fiamme Oro Napoli si è imposto con il crono di 2:00’19.9, gestendo sagacemente il contesto agonistico alle sue spalle e precedendo nell’ordine Andre Manzi (2:00’22.7) e Matteo Furlan (2:00’25.9). Sanzullo, argento nella 5 km e bronzo nel team ...

Ora puoi fare il tour virtuale nella Casa Massonica di Bologna : Per la prima volta in Italia, la Casa Massonica di Bologna ha realizzato un tour virtuale a 360 gradi dei propri templi massonici, con fotografie, schede informative con curiosità e note, in didascalie, al quale si accede dal sito del Grande Oriente d’Italia dell’Emilia Romagna. È possibile aprire, cliccando, diversi punti informativi lungo il percorso virtuale nel palazzo Pepoli, un edificio di 600 anni, presso cui è ospitata la ...

Eventi. Piazza della Molinella - favole e musica nel luglio dell'associazione faentina Nostrarte : In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo al Teatro Sala Fellini, in Piazza Santa Maria Foris Portam, 2 a Faenza. La prevendita è attiva alla Bottega Bertaccini , corso Garibaldi 4, , tel. ...

Rimane bloccato nel sottopasso allagato : 51enne muore nella sua auto : Tags: 51enne bloccato nel sottopasso cronaca italia morto annegato notizie nazionali Torino Precedente

Rimane bloccato nel sottopasso allagato e muore nella sua auto : Tragedia nel Torinese. Un uomo rimasto bloccato nella sua auto in un sottopasso allagato è morto. La vittima è Guido Zabena La vittima è un 51enne di Favria, Guido Zabena: è ...

Temporale allaga sottopasso - uomo muore annegato nella sua auto : Un uomo di 51 anni residente a Favria, Guido Zabena, è morto nella notte nel sottopassaggio della ferrovia Canavesana tra Feletto e Rivarolo. L'operaio, che stava tornando a casa dopo il lavoro, è ...

Piedi : pedicure fai da te - l’asso nella manica : Ci siamo: la stagione estiva è in full swing e adesso più che mai sentiamo l’esigenza di dare il meglio di noi stesse con sandali e persino le amate e odiate infradito. Così la bellezza dei Piedi torna a essere tra le priorità beauty N.1 della maggior parte delle donne. Non a caso, infatti, è proprio questo il periodo in cui è più facile trovare sugli scaffali di profumerie e farmacie prodotti per la pedicure e strumenti fai da-te pronti a ...

Piromane in azione nella notte : cinque cassonetti incendiati e due auto danneggiate : 'Li ho visti chiudere la strada con le manichette e poi sfondare la porta' 3 Legionella, sospesa l'attività del Centro di residenza anziani di Strada Agazzana 4 Operazione Alto Impatto: 24 denunce e 4 ...

Antonella Clerici : «Sono forse la conduttrice che ha più titoli in assoluto. La Prova del Cuoco è della Isoardi - non più mia» : Antonella Clerici “Quando hai esperienza è giusto misurarsi con cose nuove“. Antonella Clerici ha scelto la strada più impegnativa, quella che solo i veri professionisti del piccolo schermo possono concedersi di percorrere. La conduttrice, come noto, ha lasciato La Prova del Cuoco per dedicarsi ad una nuova sfida in prima serata: Portobello, il cui debutto è previsto per sabato 27 ottobre alle 21.25. Un cambiamento non da poco, come ...

Torino-Fiorentina - scatta l’asta per Meitè : i granata hanno un asso nella manica : Torino e Fiorentina si contendono un centrocampista in uscita dal Monaco, si tratta di Meitè, classe ’94 che l’anno scorso ha giocato col Bordeaux Torino e Fiorentina sono interessate al centrocampista Soualiho Meitè. Si tratta di un classe ’94 in forza al Monaco, che nella passata stagione ha giocato in prestito al Bordeaux. Come detto, i due club italiani sarebbero intenzionati ad accaparrarsi Meitè, ma il Torino ha ...

Papa Francesco promuove Galantino : sarà presidente dell’Apsa. Altro passo nella pacificazione tra Cei e politica : Monsignor Nunzio Galantino non è più segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Papa Francesco lo ha nominato presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il dicastero che si occupa soprattutto della gestione degli immobili e che agisce come banca centrale del Vaticano. Una nomina di primissimo piano visto che il 70enne vescovo pugliese lascia la Cei per diventare capo dicastero della Curia romana ...