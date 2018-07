L' Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito Renzi attacca il M5s

Assemblea Pd - è ancora paralisi : il partito in balia di Renzi rimanda le primarie alla vigilia delle Europee. Silenzio dei big : Un partito che non decide e che rimane in balia del suo ex segretario. Quello che ha perso tutto e che un giorno sì e un altro pure fa sapere che potrebbe anche andarsene. Il partito democratico esce dall’Assemblea nazionale come ne era entrato: in preda alla confusione. A onor di cronaca un nuovo segretario è stato eletto e si chiama Maurizio Martina. Ovvero lo stesso che c’era in carica fino a ieri e che dopo il voto era stato ...

Assemblea Pd - Giachetti : “Rinvio del congresso è un errore fatale - siamo classe dirigente senza coraggio” : “La decisione che state prendendo è un errore fatale. Tecnicamente e politicamente un errore fatale. L’unico obiettivo è evitare di tenere il congresso quando si doveva, nell’autunno prossimo. Non avete il termometro qui, di qual è lo stato del partito. Non stiamo avviando niente e non dobbiamo prenderci in giro: stiamo prendendo tempo perché siamo una classe dirigente fragile, impaurita e non trova il coraggio di consegnarsi ...

L'Assemblea del Pd elegge Maurizio Martina segretario : Roma,, askanews, - Maurizio Martina eletto segretario del Partito democratico. L'Assemblea Dem riunita a Roma lo ha confermato nel ruolo. Traghetterà il partito verso il congresso, con le primarie ...

Assemblea Pd approva il documento “per il rilancio del partito” : cosa succede ora. Ipotesi primarie il 24 febbraio : “Inizia il percorso congressuale straordinario, da definire da un’Assemblea entro fine anno, in vista delle Europee del 2019“. E’ il passaggio chiave dell’ordine del giorno unitario (prima firma Orfini, Orlando, Sereni e Guerini) approvato dall’Assemblea del Pd con 14 astenuti. Il documento, esposto ai delegati riuniti all’hotel Ergife di Roma, parla di un “lavoro di ripensamento e rilancio” del partito, di ...

Martina eletto segretario del Pd - solo 7 contrari in Assemblea : Roma, 7 lug., askanews, - L'assemblea Pd ha eletto Maurizio Martina segretario del partito. Il voto si è concluso con soli 7 voti contrari e 13 astenuti.

Assemblea Pd - Renzi elenca le sue 10 ragioni della sconfitta : “Sud - vitalizi e Ius soli”. E poi : “Siamo stati poco sui social” : “Evitiamo le dietrologie: mi prendo le responsabilità di tutto quello che sto per dire. Siccome ci attende una traversata nel deserto, mi prendo la responsabilità di elencare dieci ragioni per cui abbiamo perso“. Lo dice Matteo Renzi, nel suo intervento in Assemblea Pd. “Uno. Sembravamo establishment, anzi lo eravamo. Due. C’è un’ondata internazionale: la volete vedere o fate finta di nulla?”, elenca. ...

Pd - malore per una delegata all'Assemblea : soccorsa da Delrio : L'Assemblea del Pd si è fermata per qualche minuto per consentire il soccorso ad una giovane delegata della Sardegna, Chiara, che mentre parlava dal palco ha accusato un leggero malore. La delegata ...

All'Assemblea del Pd è già scontro. Renzi show contro la minoranza : "State segando l'albero sul quale siete seduti. Continuate pure". Ed ancora: "Ci rivedremo al congresso. Riperderete il congresso e il giorno dopo ricomincerete a contestare chi ha vinto". È quasi al termine del suo intervento all'assemblea del Pd che Matteo Renzi, interrotto più volte, si inalbera. "Adoro stare sui contenuti e ragionare, so che non tutti sono capaci, vi suggerisco di non cadere ...

Pd - Renzi parla all'Assemblea nazionale : «Il M5S è di destra - una corrente della Lega» : In politica paga uno per tutti, io mi assumo le responsabilità. Ci siamo fatti imporre l'agenda da altri». E rivolto alla minoranza del partito che lo critica: «State segando l'albero sul quale siete ...

Al via l'Assemblea del Pd - Martina segretario : Mandato pieno per l'attuale reggente del partito. Primarie già fissate per l'inizio del 2019 prima delle elezioni europee. Ad aprire i lavori Matteo Renzi - Prima ancora dell'inizio, l'accordo era ...

L’Assemblea nazionale del PD in diretta streaming : Stamattina all’hotel Ergife di Roma è iniziata l’Assemblea nazionale del Partito Democratico, convocata per eleggere un nuovo segretario e per stabilire la data del congresso che porterà alle prossime primarie. I lavori si possono seguire in streaming, qui sotto. The post L’assemblea nazionale del PD in diretta streaming appeared first on Il Post.

