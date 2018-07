L’appello viene dal cielo | 48 paracadutisti da 14 paesi per una formazione da record

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 luglio 2018) Quarantottoprovenienti da quattordicidiversi sotto la guida esperta del sei volte campione di skydiving Dan Brodsky-Chenfeld decidono di lanciare un messaggio forte al mondo intero. Il team, ina cinquemila metri d’altezza sopra la località di Perris in California, disegna nella scritta “peace”, per ricordare al mondo che non bisogna mai smettere di lottare per raggiungere la fine dei conflitti, nemmeno quando quel mondo sei abituato a vederlo dall’alto con l’adrenalina a mille e un paracadute a proteggerti dall’impatto al suolo. L'articolo L’appellodal, 48da 14per unada: ecco il loro messaggio proda Il Fatto Quotidiano.