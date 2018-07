La voce della Politica Luigi Pentangelo nuovo presidente del Tribunale di Lagonegro

La voce della Politica Pd - Sassoli : "Con Martina per un percorso di rinnovamento e discontinui : "Dopo mesi di stordimento si riparte per costruire l'alternativa, con un percorso di rinnovamento e discontinuità". Così David Sassoli, vicepresidente del Parlamento europeo, a termine dell'Assemblea ...

La voce della Politica Canterino - FdI - : Garaguso umiliato per vendita terreni : Il Comune di Garaguso è nei guai e per far fronte ai debiti , circa 625.000 euro all'epoca della stesura del Piano di Riequilibrio Finanziario, la maggioranza in seno al Consiglio ha deciso di mettere ...

La voce della Politica Il ministro Costa in visita a Pisticci : visita istituzionale del ministro dell'Ambiente Gen. Sergio Costa che, in seguito alla nota trasmessa dal Sindaco di Pisticci Viviana Verri, ha incontrato a Palazzo Giannantonio la prima cittadina di ...

La voce della Politica Farmaci e governance clinica. Convegno a Potenza : Al centro della discussione, i risultati ottenuti e la prima valutazione dell'impatto sulla qualità delle cure in riferimento al sistema "Tarap", utilizzato in Basilicata, in grado di fornire in ...

La voce della Politica Lomuti M5S : gli arresti di oggi segnano la fine di questa classe dirigente : Gli arresti di oggi non ci fanno piacere ma segnano la fine di questa classe Politica. Siamo dinanzi a un bivio: quello della coscienza di sé e di ciò che si vuole essere.

La voce della Politica Ex Iribus - Spera - Ugl - : "Si acceleri per dare risposte ai lavoratori" : "Per lo stabilimento Ex Irisbus entro fine luglio conosceremo il nuovo soggetto imprenditoriale che affiancherà l'Industria Italiana Autobus. L'incontro di oggi al Mise con la presenza del Ministro ...

Superbike - GP San Marino 2018 : ultimo round prima della pausa estiva. La Ducati vuole rialzare la voce a Misano Adriatico : La Superbike torna in Italia. Sul circuito di Misano Adriatico, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, va in scena il nono appuntamento della stagione 2018. Un round particolarmente atteso dalla Ducati, che in casa spera di tornare a vincere una gara. Manca da aprile, da quando Chaz Davies vinse la seconda manche ad Aragon. La Rossa e il britannico ne avrebbero bisogno, per tenere aperto un Mondiale che sembra aver già preso la direzione di ...

Alfina Fresta - la voce d’angelo della ragazza disabile/ Video - Catania : “il canto che guarisce il male” : Un Video che ha totalizzato già più di tre milioni di visualizzazioni quello di una ragazza paralizzata e cieca che si è esibita in una performance vocale che ha lasciato tutti senza fiato(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:46:00 GMT)

La voce della Politica Chiesta l'abrogazione delle proroghe dei servizi di trasporto pubblico locale : Abbiamo depositato una proposta di legge per chiedere l'abrogazione dell'articolo 76 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale - della L.R. 11/2018 "Collegato alla Legge di stabilità ...

La voce della Politica Pasquale Cariello - Scanzano Viva - su turismo Scanzano Jonico : "Credo che in questo particolare momento, il turismo di Scanzano Jonico abbia bisogno di tutto, tranne che di sterili polemiche che a nulla portano, se non a distruggere quel poco che c'è e su cui ...

LAC - Trentino Alto Adige/Südtirol * Lettera al Presidente Dorigatti : ' Le chiediamo di farsi portavoce della correttezza istituzionale ... : Osserviamo soltanto che sarebbe bastato questo a sconsigliare la discussione del ddl se la levatura politica dei proponenti fosse stata appena sufficiente. L'amministrazione provinciale ha sempre ...

La voce della Politica Agricoltura - Rota - Fai Cisl - : 'Nuovo Ccnl nel segno della legalità' : ... che proprio insieme alla cultura rappresenta il biglietto da visita del Made in Italy nel mondo. Siamo orgogliosi di aver avviato la nostra campagna #SosCaporalato, così come è un ottimo risultato l'...

La voce della Politica Manifestazione di Potere al Popolo Basilicata contro la Flat Tax : Potere al Popolo Basilicata scenderà in piazza a Potenza, sabato 30 giugno, per denunciare l'ultimo inganno di questo sistema neoliberista che il governo PentaLeghista sta attuando, in perfetta ...

La voce della Politica Giandomenico Marchese eletto Amministratore unico di AQL : Impegni ribaditi anche con i leader di alcune delle maggiori forze politiche: Di Maio, Salvini, Grasso, Rosato e Brunetta, durante il ciclo di incontri "Servizi Pubblici e Nuova Politica" promossi ...