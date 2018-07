La vita tranquilla dei duchi di Sussex fantasma a parte

vanityfair

(Di domenica 8 luglio 2018) Mica facile provare a mantenere una quotidianità quando di cognome adesso fai Windsor, vivi in un palazzo del 1600 e al tuo passaggio la gente si inchina. Persino per una che è nata, cresciuta e sbocciata a Hollywood, città che non fa certo rima con normalità, il cambiamento può destabilizzare, far saltare in aria regole e stili didefiniti, riscrivere lo scorrere dei giorni. Ma tra una gita fuori porta con nonna Elisabetta e una rassegna stampa con la sua faccia ovunque in copertina – altro che la carriera di attrice! – la fu Meghan Markle, oggi «solo» principessa Meghan o principessa Henry of Wales o duchessa ditralasciando i titoli minori, sta cercando di fare esattamente questo in quel di Londra: fissare una routine, mettere radici solide, cadenzare i giorni. In attesa dei bambini che arriveranno, qualcuno azzarda siano già in viaggio, l’ultima entrata nella ...