La svolta di Francesco | il summit di Bari allontana il Papa e Putin

(Di domenica 8 luglio 2018) Bergoglio ha riunito in Puglia il "governo in esilio": intento a scongiurare, o quanto meno arginare, un esito tragico, ma realistico e statistico, se guardiamo all'orizzonte dei numeri. Che parlano di cristiani dimezzati, sulla via di Damasco. Ridotti a un quarto, nei deserti tra i due fiumi, dove Dio strinse il patto "stellare" con Abramo, promettendogli una discendenza infinita.È questo lo scenario, suggestivo e struggente. L'immagine giornalisticamente vincente ma perdente, politicamente, che ile i patriarchi d'Oriente hanno trasmesso di sé dal lungomare di. Naufraghi di un tragitto millenario, respinti a riva dalle mareggiate."Vi siamo vicini": a sentirle da lontano, riecheggiare tra il Kurdistan e il Sinai, le parole die dei vegliardi devono essere risuonate stridenti, alla stregua degli appelli che i capi della resistenza pronunziano a ...