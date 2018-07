La rivincita delle lauree umanistiche

vanityfair

: #ReeseWitherspoon in 'La rivincita delle bionde'. Era il 2001! - diaridicinema : #ReeseWitherspoon in 'La rivincita delle bionde'. Era il 2001! - WineBlogRoll : Cantine Fontezoppa e la rivincita degli 'piccoli' grandi autoctoni delle Marche - dsDanceSide : RT @leena__lulu: La rivincita delle bionde Prove per il saggio di danza #danza #dolls #azonejp #prove #saggio #bionde #squadra #tokyo #ja… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Cosa c’entra in un mondo hi-tech qualcuno con una laurea in Lettere antiche o Antropologia? Gli studi umanistici sono bersaglio dei politici e dei consulenti di carriera, i genitori esortano i loro figli a evitarli, e gli studenti li scelgono sempre meno. Tuttavia, dati alla mano, conseguire una laurea in Lettere, Filosofia o Storia dell’arte, non condanna a una vita di disoccupazione e povertà, anzi. Secondo uno studio dell’Università di Harvard, le professioni che richiedono elevate competenze «soft» come scrittura, sintesi, problem solving, intelligenza emotiva e capacità di pensiero critico, hanno visto la maggiore crescita occupazionale e retributiva negli ultimi trent’anni. Certo amministratori delegati e presidenti d’azienda difficilmente si troveranno a dover dissertare sull’ontologia esistenzialista di Heidegger ma è anche vero che l’abilità ...