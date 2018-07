La pasta dell’estate di Csaba dalla Zorza

vanityfair

: @j_gufo Ma vogliamo parlare della pasta a minestra con i tenerumi? Non so nel catanese, ma nel palermitano è un must dell'estate - MirtillaMering1 : @j_gufo Ma vogliamo parlare della pasta a minestra con i tenerumi? Non so nel catanese, ma nel palermitano è un must dell'estate -

(Di domenica 8 luglio 2018) La cucina estiva deve essere semplice, rapida, leggera da un punto di vista sia estetico che nutrizionale. Lasciutta, piatto immancabile sulla tavola dei nostri nonni, è economica, veloce e molto creativa. Un piatto essenzialmente nato povero, che in ogni regione, ogni famiglia, trova le sue ricette differenti. A volte si tratta di preparazioni tradizionali, altre volte semplicemente del frutto della creatività della cuoca, che in un piatto diriesce a far confluire quello che è avanzato nel frigorifero, ciò che trova nell’orto, o nella dispensa. LEGGI ANCHEIl weekend detox che riaccende il metabolismo: tre giorni per rinascere Nonostante la sua immortale fama di piatto italiano genuino e popolare, a causa dei dibattiti sulle farine raffinate, delle diete (inefficaci quanto dilaganti) che si trovano sul web e della sua fama di piatto “calorico”, negli ultimi anni laha ...