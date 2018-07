La foto di lui con l' immagine della moglie al commuove il web | Giuseppe | ' La porto sempre

Fabrizio Corona choc - lato B in strada. I passanti lo fotografano e lui replica : «Datemi 5mila euro - per voi è un piacere» : E pensa alla politica Fabrizio è in pieno shooting al lago per una linea di costumi. E mentre è affacciato alla balconata, arriva la provocazione. Si abbassa lo slip e mette in mostra il lato B . In ...

Bianca Atzei - beccata! I paparazzi l’hanno sorpresa così - con ‘lui’. Il gossip vola. E ci sono le foto : Si è parlato molto di Bianca Atzei ultimamente. Prima per un presunto flirt con Francesco Monte, che con la cantante ha condiviso, anche se per poco, l’esperienza da naufrago all’ultima Isola dei Famosi. È bastata una foto in cui l’ex tronista di Uomini e Donne stampava un bacio sulla guancia di Bianca e il gossip è volato. Non tanto per lo scatto, già di per sé dolcissimo, quanto per la didascalia che lo accompagnava i ...

Irene Grandi si è sposata! E finalmente conosciamo ‘lui’ : ecco chi è il neo marito. Al matrimonio c’erano solo pochi intimi - ma le foto ci sono : Un altro matrimonio privatissimo. Dopo quello di Vanessa Paradis, la ex di Johnny Depp che sabato 30 giugno ha spiazzato giornalisti e paparazzi sposando il regista e sceneggiatore francese Samuel Benchetrit con venti giorni d’anticipo e in un’altra località da quella prevista, anche Irene Grandi ha pronunciato il fatidico sì. La cantante fiorentina ha scritto la canzone più bella della sua vita lunedì 2 luglio 2018 nella ...

Matteo Salvini in giro per Siena - la foto impensabile : chi c'è in posa di fianco a lui - 'un bacione ai buonisti' : La risposta di Matteo Salvini a chi accusa lui, la Lega e il governo di ' razzismo ' arriva , ovviamente, via social. In missione a Siena , per vedere il primo Palio della storia senza una ...

Difende un cane e lo aggrediscono : lui posta le foto su Facebook : Vede un cane chiuso in un recinto, sotto il sole, tra le feci: chiama la polizia locale che però non interviene. Cerca allora di sensibilizzare il proprietario dell’animale, che gestisce il supermercato poco distante, il quale gli promette di sistemare subito la situazione. Ritorna il giorno successivo e vede però il cane nelle stesse condizioni: chiama nuovamente la polizia locale e risponde la stessa operatrice che decide di non fare ...

Daniele Bossari fotografato con un’altra donna? Lui e Filippa smentiscono tutto con un video : Daniele Bossari e Filippa Lagerback hanno deciso di rispondere al settimanale Chi. In particolar modo, alle foto che vedono Daniele Bossari in compagnia di una donna. E se il conduttore aveva già “bollato” il tutto dicendo che si tratta di un’amica e niente più, la coppia ‘scende in campo’ a pochi giorni dalle nozze e ride sull’eventuale gossip. Nessun tradimento, anzi qualche risata: “Qui ho la gobba… ...

Vaticano - Macron in udienza dal Papa Salvini : «Noi abbiamo cuore - lui no»|foto : Il presidente francese in Vaticano: «Sui migranti serve soluzione europea». Il vicepremier lo attacca dopo il via libera allo sbarco della Maersk

Avezzano - la nuova vita di Luigi Lusi in carcere : corso di fotografia ai detenuti : Dopo una vita tra i palazzi del potere e le tesorerie di partito, Luigi Lusi ha deciso di dedicarsi a far conoscere ai detenuti la Costituzione della Repubblica italiana e l'arte della fotografia. È ...

“Ma quella è Anna”. Le foto rubate della Tatangelo con “lui” : Una storia che continua a tenere banco sui social, scatenando le fantasie tanto dei fan che sognano un ritorno di fiamma quanto di quelli che invece non vedono l’ora di vedere i due vip insieme a nuovi partner. Parliamo ovviamente, delle vicissitudini che hanno avuto come protagonisti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, arrivati a dirsi addio dopo tanti anni insieme. Una notizia che ovviamente aveva fatto il giro dell’etere ...

Michelle Carpente e l'amore con Max Biaggi : «Dopo le foto è scomparso. Pensavo di essere importante per lui» : MILANO ? ?Insieme abbiamo deciso di dire così. Invece ci stavamo frequentando, eravamo felici, ma Max si era lasciato da poco, non volevo aumentare il caos intorno a lui?....