La Ferrari di Sebastian Vettel vince a Silverstone | Ci portiamo la bandiera inglese

Partenza stellare di Sebastian Vettel nel GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il tedesco scattava dalla seconda piazza ma ha sfruttato al meglio le difficoltà di Lewis Hamilton e lo ha superato con una manovra stellare che gli è valsa la prima posizione.

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel e la Ferrari all’assalto di Lewis Hamilton. Si vuol sfatare il tabù : 44 e 98 millesimi: questo il distacco delle due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen dal poleman Lewis Hamilton. Il campione del mondo della Mercedes, nel corso delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, è stato costretto agli straordinari per mettersi dietro le due Rosse. Un ultimo tentativo al cardiopalma in cui Lewis è stato perfetto mentre Seb e Kimi qualche errorino lo hanno commesso, ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 3. Lewis Hamilton davanti a tutti - Ferrari in scia con Kimi Raikkonen. Quarto Sebastian Vettel : L’ultimo round prima delle qualifiche di oggi (ore 15.00) a Silverstone se lo è aggiudicato Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes è stato il più veloce nelle prove libere 3, siglando un tempo di 1’26″722. Il campione del mondo in carica è quindi il favorito in vista delle qualifiche, su un circuito su cui vince da quattro anni consecutivi. Ma non saranno qualifiche scontate, perché la Ferrari è vicinissima. Sono solo 93 i ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel - serve la scossa! La Ferrari sfida la Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna 2018, nona tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone si inizia a fare sul serio, i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare il feeling giusto con la pista e perfezionare il set-up delle proprie monoposto. Le Mercedes sembrano essere decisamente avanti a tutti come da pronostico della vigilia. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sembrano avere ...

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “Questa Ferrari ha un grande potenziale. Gli errori capitano - bisogna avere pazienza” : Sebastian Vettel si presenta a Silverstone da leader nel Mondiale, dopo il terzo posto in Austria coinciso con il ritiro di Lewis Hamilton. Il tedesco sa che questo weekend dovrebbe essere, almeno sulla carta, in difesa, ma nelle dichiarazioni della vigilia è apparso fiducioso. “Questa macchina ha un Grande potenziale ed è stato così anche lo scorso anno, ma a fine stagione non avevamo la forza per battere Mercedes. Sarà importante quindi ...

Formula 1 - Ferrari : Sebastian Vettel compie 31 anni - il compleanno del leader : Nel 2010 diventa il più giovane campione del Mondo di F1 . L'anno successivo domina il Mondiale, vincendo 11 GP e conquistando il titolo per la seconda volta con quattro gare di anticipo. Nel 2012 ...

F1 Ferrari - buon compleanno Sebastian Vettel : ROMA - Oggi Sebastian Vettel compie 31 anni. Per il pilota della Ferrari non poteva esserci sorpresa più bella che tornare in testa al Mondiale, davanti all'eterno rivale Lewis Hamilton, anche se di ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora ti serve solo il miglior Sebastian Vettel. Evitare nuovi errori la chiave per vincere : I problemi meccanici delle Mercedes, con il Campione del Mondo fuori dalla zona punti per la prima volta dopo 33 gare consecutive tra i primi dieci alla bandiera a scacchi, non devono però mascherare ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora ti serve solo il miglior Sebastian Vettel. Evitare nuovi errori la chiave per vincere : Sebastian Vettel torna trionfante dal GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1: non ha vinto la gara ma a Zeltweg ha riconquistato la vetta della classifica generale in maniera totalmente inattesa. Il weekend era iniziato malissimo con un passo gara inferiore rispetto a quello delle Mercedes, poi in qualifica l’ostruzione su Carlos Sainz e la retrocessione fino alla sesta posizione in griglia di partenza ma la doppia rottura del ...

F1 - GP Austria 2018 : gara in salita per Sebastian Vettel e la Ferrari. Obiettivo rimonta : Obiettivo rimonta, oggi più che mai. Se in Francia la penalità era arrivata subito al primo giro, stavolta in Austria Sebastian Vettel è stato punito al sabato pomeriggio, per aver danneggiato Carlos Sainz nel corso delle qualifiche. Non è bastata la testimonianza dello spagnolo, che di fatto ha scagionato il tedesco, condannato comunque a partire dalla sesta casella della griglia di partenza. Una penalità forse severa, che in ogni caso rende ...

F1 GP Austria 2018 - Carlos Sainz assolve Sebastian Vettel : “Non mi ha visto - non lo hanno avvisato”. Il Ferrarista rischia la penalità : Sebastian Vettel rischia di subire una penalizzazione sulla griglia di partenza del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari avrebbe impedito a Carlos Sainz di dare il massimo nel suo giro lanciato: il tedesco, infatti, procedeva molto piano sul tracciato ed era sulla traiettoria dello spagnolo in uscita dalla curva 1. L’uomo della Renault è stato costretto ad allargare e a uscire dalla pista per evitare un ...

F1 - GP Austria 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a Hamilton - la Ferrari vola : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari si è scatenato con le ultrasoft e ha risposto presente nei confronti di Lewis Hamilton, battuto per appena 29 millesimi: ci aspettano delle qualifiche roventi. Leggermente più attardati Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. classifica TEMPI FP3 GP Austria ...

F1 - GP Austria 2018 : obiettivo riscatto per Sebastian Vettel e la Ferrari. Ma Spielberg è un feudo Mercedes : Secondo GP consecutivo per il Mondiale di F1, che fa tappa a Spielberg, in Austria. Si riparte dalla Francia e dalla vittoria di Lewis Hamilton, che si è ripreso la vetta del campionato ed ora conduce con 14 punti di vantaggio su un Sebastian Vettel quinto a Le Castellet dopo l’incidente al via con Valtteri Bottas. La lotta per il titolo prosegue ora sul Red Bull Ring, dove non sono ammessi altri errori per il tedesco. PRONTO ...

