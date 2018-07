La F1 ha la sua boy band | a Silverstone nascono gli “Spice Boys” | diretti da… Geri

sportfair

: 1) Conosco questo ragazzo all’uni: distrae la mia amica durante la lezione e io lo squadro diffidente dalla giacca… - jacksonsteps : 1) Conosco questo ragazzo all’uni: distrae la mia amica durante la lezione e io lo squadro diffidente dalla giacca… - ellisandcurrer : Ho ordinato a mia sorella di prenotare l'aereo per Palermo e la sua risposta è stata: 'ma come faccio? Poi la mamma… - oh_sehunshine : Invidio tanto Iridescent Boy perché ha la fortuna di seguire Sehun ovunque, e allo stesso tempo l'ammiro tantissimo… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Che risate in casa Red Bull e Toro Rosso a: Daniel Ricciardo guida un boyd’eccezione, arrivano gli “Spice Boys” Con Daniel Ricciardo è sempre festa: l’australiano della Red Bull ama divertirsi e far divertire, mostrando un sorriso contagioso anche nei momenti più bui. Sempre in prima fila quando c’è da far baldoria, Daniel Ricciardo ha aperto le danze ieri per una performance da urlo insieme a tre suoi colleghi. A, nella serata post qualifiche, in casa Red Bull e Toro Rosso c’è stato grande divertimento: i piloti si sono improvvisati boy, con Daniel Ricciardo frontman indiscusso.daHalliwell, moglie di Chris Horners, Ricciardo, Verstappen, Gasly e Hartley sono diventati “Spice Boys”: la canzone non poteva che essere Wannabe. Scene davvero esilaranti in quel ditra acuti e ...