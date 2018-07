Kimi Raikkonen | GP Gran Bretagna 2018 | “Ho preso Hamilton | errore mio Ho lottato | senza

F1 – Tutti contro Raikkonen - Kimi non si tira indietro dopo il contatto con Hamilton : “la vita continua” : Kimi Raikkonen commenta la sua prestazione sul circuito di Silverstone valida per il Gp di Gran Bretagna, in cui si è classificato terzo Lewis Hamilton viene beffato a casa sua da Sebastian Vettel. È infatti il tedesco della Ferrari a trionfare a Silverstone, in occasione del decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Con questa vittoria Vettel eguaglia le 51 vittorie in carriera di Alain Proust ed aumenta il divario sul ...

Formula 1 - GP di Silverstone 2018 : vince Sebastian Vettel - 2° Lewis Hamilton - 3° Kimi Raikkonen : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Vettel 0 2 Hamilton +2.173 3 Raikkonen +3.328 4 BOTTAS +8.613 5 RICCIARDO +9.246 6 HULKENBERG +26.916 7 OCON +28.522 8 ALONSO +30.048 9 MAGNUSSEN +31.614 10 ...

Incidente Hamilton Raikkonen/ Video F1 - contatto e testacoda per Lewis : Kimi penalizzato (GP Gran Bretagna) : Incidente tra Hamilton e Raikkonen nel GP di Gran Bretagna 2018, Video F1. contatto al via e testacoda per Lewis: Kimi penalizzato di dieci secondi. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:35:00 GMT)

Kimi Raikkonen - GP Gran Bretagna 2018 : “Non sono soddisfatto. Potevo fare la pole” : “Non sono soddisfatto. Avevo tutti gli strumenti per fare la pole“. Così Kimi Raikkonen ha commentato il terzo posto nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna. “Il primo tentativo è andato bene, poi ho fatto un bloccaggio e ho perso tempo“. L’obiettivo per domani è comunque lottare per la gara. “Penso che la macchina sia buona e lo sarà anche domani. Ma dovremo gestire bene le gomme in ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 3. Lewis Hamilton davanti a tutti - Ferrari in scia con Kimi Raikkonen. Quarto Sebastian Vettel : L’ultimo round prima delle qualifiche di oggi (ore 15.00) a Silverstone se lo è aggiudicato Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes è stato il più veloce nelle prove libere 3, siglando un tempo di 1’26″722. Il campione del mondo in carica è quindi il favorito in vista delle qualifiche, su un circuito su cui vince da quattro anni consecutivi. Ma non saranno qualifiche scontate, perché la Ferrari è vicinissima. Sono solo 93 i ...

F1 - le sette vite di Kimi Raikkonen. Quando il sedile traballa - il finlandese rinasce : Come può cambiare in fretta uno scenario. Fino a metà della gara del Red Bull Ring, Kimi Raikkonen era nell’occhio del ciclone. In partenza, per esempio, provando a fare il colpaccio, invece, aveva involontariamente favorito la fuga di Lewis Hamilton, mentre nel corso della gara aveva commesso un banale errore in frenata di curva 2, facendosi saltare con semplicità da Max Verstappen. Giunti a quel momento tutti i critici e detrattori del ...

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “La macchina andava alla grande - la gara l’ho persa al via…” : Kimi Raikkonen mastica amaro dopo il secondo posto nel Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno, perchè il finlandese ha cullato fino alla fine il sogno di poter vincere la gara del Red Bull Ring. Il successo, invece, è andato a Max Verstappen, anche se il campione del mondo 2007 ci ha provato fino in fondo. “Sono arrivato vicino a Verstappen, spingendo al massimo, ma non penso che sarei potuto andare a vincere se ci fosse stato ancora ...

Kimi Raikkonen - finalmente una gara da campione del mondo! E’ questo il pilota che serve alla Ferrari! : Aggressività e decisione. Erano queste le qualità che si chiedevano a Kimi Raikkonen. La brutta prestazione del GP del Canada, parzialmente compensata dal podio di Le Castellet (Francia), andava confermata da una corsa consistente. Ebbene, nella gara odierna, sul Red Bull Ring (Austria), il finnico ha messo in mostra carattere e voglia di lottare. Lo si era capito già dal via, nel tentativo di infilarsi tra le due Mercedes, andando anche oltre ...

Kimi Raikkonen - GP Austria 2018 : “Non potevo fare molto di più - domani proveremo a sfruttare le UltraSoft al via” : Kimi Raikkonen è moderatamente soddisfatto dopo il quarto posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha chiuso la sua giornata a 530 millesimi di distacco dal suo connazionale Valtteri Bottas, consapevole di non avere tra le mani una vettura alla pari di una Mercedes che, invece, sembrava davvero impeccabile. “Sinceramente non ho avuto grossi problemi nel corso di queste qualifiche ...

F1 - la McLaren fa sul serio per Kimi Raikkonen : spunta una clausola che mette il team di Woking con le spalle al muro : Una volta salutato Fernando Alonso, la McLaren potrebbe avere l’obbligo contrattuale di avere un pilota che abbia vinto almeno un Gp in Formula 1: ecco perché Raikkonen fa al caso del team di Woking La McLaren fa sul serio per Kimi Raikkonen, al netto di smentite e depistaggi che, quando si tratta di mercato, sono all’ordine del giorno. Metabolizzato ormai il quasi certo addio di Fernando Alonso, stuzzicato dalla possibilità di ...

F1 - Charles Leclerc verso la Ferrari! Addio Kimi Raikkonen - annuncio nelle prossime settimane? : Charles Leclerc potrebbe essere il nuovo pilota Ferrari per il 2019. Le voci su un suo futuro rosso sono sempre più insistenti e, come riporta la Gazzetta dello Sport, l’annuncio ufficiale sembra essere nell’aria: si parla già di una comunicazione in concomitanza del GP di Germania previsto a metà luglio, oppure dovremo attendere la fine dell’estate, magari tra fine agosto e inizio settembre con i GP di Spa e Monza. Il 20enne ...

Rally - la Toyota stuzzica Kimi Raikkonen : i vertici del team aprono ad un clamoroso scenario : Il responsabile del progetto Toyota Gazoo Racing WRC ha aperto alla possibilità che Raikkonen svolga un test con la Yaris La Toyota chiama Kimi Raikkonen, stuzzicando il pilota della Ferrari a salire a bordo della Yaris per un test che potrebbe far sbocciare nuovamente nell’animo del finlandese l’amore per il Rally. A rivelarlo è Tommi Makinen, responsabile del progetto Toyota Gazoo Racing WRC: “Kimi non ha provato nulla sino a ...

F1 - GP Francia 2018 : Kimi Raikkonen e un podio “inutile”. Futuro in Ferrari già scritto? : Nella giornata che ha visto Sebastian Vettel naufragare dopo il contatto con Valtteri Bottas, è toccato a Kimi Raikkonen portare la Ferrari sul podio. Il pilota finlandese si è classificato al terzo posto nel GP di Francia, al termine di una gara da protagonista assoluto. Iceman ha sì sfruttato i problemi e gli incidenti di chi lo precedeva, ma al momento giusto ha saputo piazzare la zampata, da campione vero, prendendosi un terzo posto più che ...