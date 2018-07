Kevin Bacon | il divo di ' Footloose' spegne 60 candeline

24 ore/ Su Rai 3 il film con Charlize Theron e Kevin Bacon (oggi - 2 luglio 2018) : 24 ore su Rai 3: il film va in onda in prima serata. La regia è di Luis Mandoki, nel cast troviamo Kevin Bacon , Charlize Theron , Dakota Fenning e Stuart Townsend. (oggi , 2 luglio 2018) (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:15:00 GMT)

Gillian Anderson - David Tennant - Kevin Bacon - Jordan Peele ecco i loro nuovi progetti : Nel mondo delle serie tv attuale, sempre più globale, con tanti distributori e tanti network, non si fa nemmeno in tempo a scoprire i nuovi progetti dei canali broadcaster annunciati nel corso degli Upfronts (ABC, CBS, NBC, Fox e The CW) o a vedere l'ultimo episodio della propria preferita (come Grey's Anatomy), che nuovi progetti continuano a spuntare come funghi.Se poi questi nuovi progetti coinvolgono volti conosciuti come Gillian ...