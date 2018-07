Karius tenta di dimenticare le “papere” di Real-Liverpool ma un VIDEO lo incastra di

sportfair

(Di domenica 8 luglio 2018)beccato nuovamente a commettere errori abbastanza inusuali per un portiere del suo livello, unloè stato uno dei protagonisti, in negativo, della finale di Champions League tra il suoed ilMadrid. Qualche “papera” di troppo ha condizionato l’esito dell’incontro ed anche i giorni successivi nei qualiè stato letteralmente massacrato. Da pochi giorni è partita la nuova stagione deldi Klopp, conpronto a mettersi alle spalle il ricordo di Kiev, ma alla prima occasione utile è stato pizzicato in una nuova gaffe… ecco il. Il portiere che si intravvede alle spalle dei giornalisti e che fa una cagata enorme nella prima amichevole è, il mio idolo.pic.twitter.com/n8iHkwFE8J — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 7 luglio 2018 L'articolodile ...