Juventus | tutti a Linate per Cristiano Ronaldo | ma dall' aereo scende Borini

Cristiano Ronaldo alla Juventus - tutti i dettagli sul sito di CR7 [FOTO] : 1/4 ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - accordo totale : tutti i dettagli del colpo del secolo! : Cristiano Ronaldo sempre più vicino alla Juventus: manca solo l’ok del Real Madrid , tutti i dettagli I tifosi bianconeri scalpitano: l’attesa sta iniziando a diventare fastidiosa per i fan della Juventus per la trattativa che riguarda l’arrivo di Cristiano Ronaldo nel club torinese. Sembra però che manchi davvero poco per l’ufficialità: Mendes, l’agente dell’attaccante portoghese sta lavorando per ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ed… altri 10 : ecco cosa ha in mente Allegri - la posizione del portoghese - il pupillo ed il jolly che può sorprendere tutti : Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero sta aspettando un segnale da parte dell’agente Jorge Mendes per definire l’operazione Cristiano Ronaldo. Il club bianconero ed il portoghese hanno già trovato l’accordo sulla base di un quadriennale a 30 milioni di euro a stagione, CR7 ha comunicato ufficialmente al Real Madrid di voler lasciare il club e trasferirsi in Italia, alla Juventus. L’ultimo ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo alla Juventus - tutti i retroscena. Inter su Dembelé - smentito Mbappé al Real : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI MARTEDI’ 3 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - tifosi bianconeri in delirio : “stasera tutti a Caselle” [FOTO] : Cristiano Ronaldo-Juventus, non è una pazzia estiva. Il calciatore portoghese è una possibilità concreta di mercato dei bianconeri. Secondo alcune voci il Real Madrid avrebbe accettato l’offerta di 100 milioni della Juventus, i bianconeri avrebbero proposto al portoghese un contratto di 4 anni a 30 milioni di euro a stagione. Ed i tifosi della Juventus sono scatenati, i social sono stati presi d’assalto, tra chi ci crede veramente e chi invece ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - tifosi scatenati sui social : “arrivo in serata? Tutti a Caselle! [GALLERY]” : Bomba in arrivo dalla Spagna, il Real Madrid dice sì alla Juventus per Cristiano Ronaldo! Sui social si scatena l’euforia, possibile arrivo in serata a Caselle: i tifosi impazziscono Sembrava solo fantamercato, ma nelle ultime ore la pista Cristiano Ronaldo-Juventus sembra essere più viva che mai. Il Real Madrid sembra essersi ormai arreso all’eventualità di perdere il fuoriclasse portoghese, abbassando la clausola astronomica ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - tifosi scatenati sui social : “arrivo in serata? Tutti a Caselle!” : Bomba in arrivo dalla Spagna, il Real Madrid dice sì alla Juventus per Cristiano Ronaldo! Sui social si scatena l’euforia, possibile arrivo in serata a Caselle: i tifosi impazziscono Sembrava solo fantamercato, ma nelle ultime ore la pista Cristiano Ronaldo-Juventus sembra essere più viva che mai. Il Real Madrid sembra essersi orma arreso all’eventualità di perdere il fuoriclasse portoghese, abbassando la clausola astronomica, ...

GIGI BUFFON - ADDIO ALLA Juventus/ Scade il contratto - "Non dimenticherò mai nulla" : tutti i trofei vinti : GIGI BUFFON, ADDIO ALLA JUVENTUS: il saluto di BUFFON ai bianconeri sui social network nel giorno della Scadenza del contratto. Ora il Psg nel futuro di GIGI?(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:05:00 GMT)

Juventus - Chiellini e Barzagli rinnovano : tutti i dettagli : Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini continueranno a guidare la difesa della Juventus, a differenza di Buffon vicinissimo al Psg Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini rinnovano con la Juventus, il comunicato. “Fianco a fianco hanno lottato, hanno portato la Juventus nel #MY7H e alla storica quarta Coppa Italia consecutiva e ora continueranno, sempre l’uno fianco all’altro, a difendere con orgoglio, classe e passione i ...

Calciomercato Juventus - è fatta per l’arrivo di Joao Cancelo : tutti i dettagli dell’operazione : E’ fatta per il passaggio di Joao Cancelo dal Valencia alla Juventus, il club bianconero verserà 40 milioni di euro agli spagnoli Operazione conclusa, restano da limare gli ultimi dettagli e poi Joao Cancelo sarà un nuovo giocatore della Juventus. L’esterno portoghese domani arriverà a Torino, ma le visite le svolgerà solo mercoledì mattina, in attesa che tutto vada al suo posto. Come riporta GianlucadiMarzio.com, l’ex Inter ...

Comincia l'era di Chiellini : ecco tutti i capitani della Juventus : TORINO - Ha avuto due grandi maestri, Alessandro Del Piero e Gigi Buffon, dai quali ha imparato il significato di essere capitano dentro e fuori lo spogliatoio, da tredici stagioni vive e respira ...

Milan vs Juventus : è asta sul calciomercato! Tutti i dettagli : Milan e Juventus in corsa per accaparrarsi uno dei pezzi pregiati del mercato a costo zero, Tutti i dettagli sulle trattative in corso-- Il calciomercato sta entrando pian piano nel vivo, ed i club della nostra Serie A stanno tentando in Tutti i modi di rafforzarsi in vista della prossima annata. Il Milan, come noto, non avrà disponibilità economiche illimitate, e proprio per questo sta dando un’occhiata molto attenta al mercato dei parametro ...

Pogba torna alla Juventus?/ Non tutti i tifosi sono d’accordo : “Resta dove sei - grazie” : Pogba alla Juventus? Il francese del Manchester United vuole tornare in bianconero e i tifosi sognano di vederlo ancora in mezzo al campo con la maglia numero 6 sulle spalle.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:19:00 GMT)

Calciomercato Juventus - è fatta per Darmian : tutti i dettagli economici : Calciomercato Juventus – La Juventus ha iniziato a muoversi sul mercato, nelle ultime ore definita una trattativa importante per la prossima stagione. E’ fatta per il nuovo terzino destro che si giocherà il posto da titolare con De Sciglio, stiamo parlando di Matteo Darmian del Manchester United, nelle ultime ore definiti gli ultimi dettagli. Nelle casse del club inglese circa tredici milioni di euro mentre per il calciatore è pronto ...