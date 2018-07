Juventus pronta a ripartire | aspettando Cristiano Ronaldo

'Juventus pronta a pagare la clausola per Godin' : MADRID - Nel giorno in cui potrebbe chiudere l'accordo con il Valencia per Joao Cancelo , la Juventus resta in Spagna per rinforzare la difesa: secondo 'AS', il club bianconero sarebbe disposto a ...

Nedved : “la Juventus pronta a rinforzarsi” : “La prossima stagione tutti vorranno batterci, come sempre, ed è per questo che vogliamo rinforzarci”. I successi degli ultimi anni non hanno tolto la voglia di vincere a Pavel Nedved che, in occasione della XV edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Club, ha parlato della Juventus, di cui è il vicepresidente. “Il prossimo anno sarà difficile almeno quanto quello appena concluso -ha detto. Il Napoli ha preso un ...

La bomba di Raimondi : 'Juventus pronta a piombare su un giocatore dell'Inter' Video : La prossima sessione estiva di Calciomercato vedra' tra le grandi protagoniste [Video] l'Inter e la Juventus, per motivi estremamente diversi. I nerazzurri devono chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno per eliminare definitivamente i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario, mentre i bianconeri attueranno una piccola rivoluzione, che coinvolgera' ogni reparto. Intanto le due squadre si preparano al finale di stagione ...

'Il Mattino' : la Fifa è pronta ad aprire una seria inchiesta sulla Juventus Video : La stagione 2017/2018 si sta avviando alla conclusione e per tutte le squadre è tempo di fare dei bilanci sugli obiettivi prefissati e quelli realmente raggiunti. Per la Juventus di Massimiliano Allegri [Video] è arrivata la quarta Coppia Italia di fila: i bianconeri hanno nettamente battuto il Milan di Gennaro Gattuso con un sonoro 4-0 che ha palesato il divario tra le squadre. Per quanto riguarda il campionato, dopo due giornate di ...

Perin alla Juventus dopo Buffon?/ Pronta un'offerta di 12 milioni di euro al Genoa : La Juventus avrebbe puntato sull'estremo difensore del Genoa Mattia Perin per il dopo Buffon. Pronta un'offerta di 12 milioni di euro per convincere Preziosi a cedere il portiere(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:25:00 GMT)

Juventus - pronta la festa. Premiazione con il Verona e... : TORINO - Scudetto o no? Il pomeriggio juventino è corso tra dubbi scaramantici e calcoli aritmetici. La Juventus può perdere il settimo titolo consecutivo se nelle prossime due giornate perde contro ...