Juventus-Napoli-Real Madrid-Psg | clamoroso valzer di attaccanti | è il calciomercato più

Colpi shock di Juventus e Napoli - il calciomercato in Serie A è caldissimo : Genoa e Samp show - innesti per Toro - Milan - Lazio e Fiorentina : 1/21 Atalanta ...

Calciomercato folle - il Napoli risponde alla Juventus : pazzesco colpo in arrivo dal PSG : Dopo Cristiano Ronaldo, in Italia arriva un altro grande campione: il Napoli vicino a Di Maria Non solo Cristiano Ronaldo-Juventus: il Calciomercato sembra come impazzito, in positivo. L’Italia va a caccia di big d’eccezione per una Serie A 2018-19 che si prospetta ricca di spettacolo. Mentre tutti i tifosi bianconeri attendono con ansia l’ufficialità di Cristiano Ronaldo alla Juventus, a Napoli, i tifosi azzurri sognano ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus-Cristiano Ronaldo - vertice tra Agnelli e Marotta. Ruiz ufficializzato dal Napoli : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Ghoulam - ginocchio ancora gonfio/ Cure fai da te in Usa e il Napoli lo richiama : Juventus più vicina? : Ghoulam, ginocchio ancora gonfio, Cure fai da te in Usa e il Napoli lo richiama: Juventus più vicina? Non si è ancora conclusa l'odissea per il terzino sinistro della nazionale algerina(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:08:00 GMT)

Ghoulam alla Juventus?/ Se parte Alex Sandro i bianconeri pronti ad un'offerta per il terzino del Napoli : La Juventus avrebbe puntato su Faouzi Ghoulam, terzino algerino in forza al Napoli, in caso di partenza di Alex Sandro cercato dal Manchester United e dai tedeschi del Bayern Monaco(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Edicola : Milinkovic-Savic apre alla Juventus - Hamsik chiama Ancelotti e resta a Napoli : Hamsik rassicura Napoli e Ancelotti: "Resto" Sul Corriere dello Sport spazio alla scelta di Marek Hamsik che, dopo aver aspettato per alcune settimane offerte dalla Cina, che non soddisfavano le ...

Inter - Politano si avvicina. Juventus - visite mediche per Cancelo. Lainer-Napoli : L'Inter ufficializza Nainggolan , accelera per Politano , senza trascurare Malcom e gli obiettivi a centrocampo: Dembélé e Carvalho. Ieri, il ds Ausilio ha fatto un nuovo punto di calciomercato e ...

In Spagna mettono in guardia la Juventus : 'Il Napoli piomba su Kovacic' : TORINO - La Juventus non è sola nella corsa a Mateo Kovacic , questo lo si sapeva, ma c'è una novità: una delle concorrenti più pericolose sta in Italia . A rivelarlo è ' Marca ', secondo cui 'il ...

Darmian al Napoli?/ La Juventus frena sul terzino dello United : è però ballottaggio con Lainer : Matteo Darmian al Napoli? Calciomercato: il terzino del Manchester United nel mirino azzurro, mentre la pista Juve si raffredda: c'è in ballottaggio Stefan Lainer.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:50:00 GMT)

Juventus - sbarca Cancelo. Napoli - trattativa a oltranza per Meret : Il Napoli ora ha fretta. In settimana, Aurelio De Laurentiis vuole chiudere l'affare Meret impostato con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro più i bonus. L'ostacolo in questo momento è ...

Mercato - Juventus è Pjaca la chiave per Cancelo. Napoli - Meret in vantaggio su Areola : ROMA - Mercato dei portieri in fermento. La Roma, che è ormai a un passo dall'acquisto di Pastore per i prossimi 4 anni, continua a respingere a oltranza l'assalto del Real Madrid per Alisson. I ...

Juventus U15 - percorso formativo concordato con la FIGC dopo i cori anti-Napoli : Avevano festeggiato la vittoria con dei cori sgradevoli e la Juventus aveva annunciato che avrebbe preso provvedimenti contro la propria squadra Under 15, dopo il successo sul Napoli nella semifinale ...

Anche Juventus e Napoli allo Sport Digital Marketing Festival : Con la partecipazione speciale del C.O.N.I., di due 'atleti 4.0' - Sara Cardin, campionessa del mondo di karate e Michele Evangelisti, ultratrailer. Hanno risposto con entusiasmo all'invito dell'...