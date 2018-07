Juventus e Milan ‘ripartono’ dalla… Serie C | fallimenti e ripescaggi | così cambiano i

Colpi shock di Juventus e Napoli - il calciomercato in Serie A è caldissimo : Genoa e Samp show - innesti per Toro - Milan - Lazio e Fiorentina : 1/21 Atalanta ...

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Ultime notizie : segnali positivi da Mendes - atteso a Milano oggi : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:19:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Juventus - allarme Fair Play Finanziario : cessioni illustri per non fare la fine del Milan… : Cristiano Ronaldo-Juventus, affare caldissimo in queste ore con il fenomeno portoghese che potrebbe vestire bianconero… occhio però alle finanze Cristiano Ronaldo-Juventus, la trattativa del secolo sta entusiasmando i tifosi bianconeri ed anche gli appassionati di calcio super partes, un po’ meno i rivali che tremano al solo pensiero di vedersi di fronte CR7. La Juventus deve però fare attenzione alle questioni economiche ...

Banche e automotive spingono il listino milanese. Incremento a due cifre per il titolo Juventus : Meglio del previsto l'ISM servizi, in aumento a 59,1 punti, mentre, dal fronte commodity, WTI in calo a 73,5$ dollari, -0,93%, dopo l'inatteso Incremento degli stock di petrolio della prima economia, ...

Calciomercato Juventus - avanti tutta per Ronaldo : trattativa tra Madrid - Torino e Milano : Per la Juve queste sono ore davvero molto frenetiche. In casa bianconera, infatti, si lavoro al clamoroso acquisto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sembra deciso a lasciare il Real Madrid per approdare alla Juventus. CR7 avrebbe già dato il suo sì a Beppe Marotta e sarebbe pronto a raggiungere i Campioni d'Italia. Il portoghese avrebbe preso questa decisione da un po' di tempo, anche perché i rapporti con Florentino Perez non sarebbero dei ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo! Higuain al Chelsea? Zaza verso il Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Zaza al Milan / Calciomercato - l'ex Juventus vicino al ritorno in Italia : Zaza al Milan, Calciomercato: l'ex Juventus vicino al ritorno in Italia. I rossoneri virano sull'attaccante lucano dopo aver trovato degli ostacoli per arrivare a Ciro Immobile della Lazio.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:17:00 GMT)

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo - suggestione Juventus a suon di milioni! Zaza al Milan? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI MARTEDI’ 3 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Psg - Buffon ‘fa la spesa’ in Italia : colpacci da Juventus - Milan e Lazio - in attacco Cristiano Ronaldo. Ecco come sta nascendo una squadra stellare [FOTO] : Il Psg si muove per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra stellare per tentare l’assalto alla Champions League. Nel campionato francese è sempre più dominio ed è destinato ad aumentare nelle prossime stagioni mentre l’ultima Champions è stata deludente e l’obiettivo è quella di alzare l’asticella. Il club francese dopo l’arrivo del portiere ex Juventus Gigi Buffon ha intenzione ...

Commisso in pole per l'acquisto del Milan : è un 'fedele tifoso della Juventus fin da piccolo' : Appena un anno fa , 13 maggio 2017, rilasciava un'intervista al sito 'We the Italians', dedicato al mondo degli italo-americani, e dichiarava, a riguardo di un possibile ingresso nel mondo del calcio ...

Higuain al Milan?/ I rossoneri provano il Bonucci-bis : la Juventus vuole vendere il Pipita : Higuain al Milan? I rossoneri provano il Bonucci-bis: la Juventus vuole vendere il Pipita al miglior offerente in cambio di un assegno da almeno 50/60 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Calcio femminile - la Serie A sempre più importante : Roma - Juventus - Milan e Fiorentina in lizza per il titolo l’anno prossimo : Una Serie A di Calcio femminile sempre più importante? Sembrerebbe di sì. Si respira un’aria diversa nel mondo del “Pallone in rosa” del Bel Paese. La qualificazione ottenuta dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini ai Mondiali 2019, battendo nell’ultimo incontro il Portogallo (3-0) e ottenendo la settima vittoria in altrettante partite, ha messo in mostra un movimento in crescita. I risultati non sono mai casuali ...

Juventus - cena a Milano col Valencia. Il menù : Joao Cancelo : A cena né carne piemontese né paella valenciana: nel menu un costoso piatto portoghese. Joao Cancelo è stato ieri al centro del faccia a faccia a tarda sera tra Juve e Valencia. Il 24enne è atterrato ...

Juventus-Cancelo - stretta finale : i dirigenti del Valencia atterrati a Milano per incontrare i bianconeri : La Juventus fa sul serio per l’esterno portoghese, i dirigenti bianconeri vedranno il Valencia oggi a Milano per provare a chiudere La Juventus vuole Cancelo, ormai non ci sono più dubbi. Il club campione d’Italia incontrerà nel pomeriggio di oggi i dirigenti del Valencia, arrivati in queste ore a Milano per valutare il futuro dell’esterno portoghese. Dopo gli abboccamenti dei giorni scorsi, la trattativa tra le parti sembra ...