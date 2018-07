Juventus | Dybala non vede l' ora di accogliere Cristiano Ronaldo e di giocare con lui

Dybala via insieme a Higuain Juventus - 4 cessioni dolorose I sacrifici per avere Ronaldo : Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ma chi esce? Gonzalo Higuain è vicino all'addio (destinazione Chelsea insieme a Daniele Rugani), ma secondo il Daily Express anche Paulo Dybala potrebbe finanziare l'operazione CR7. La Joya piace al Liverpool che sarebbe pronto a presentare una proposta. --I Reds hanno preso contatti con Gustavo Mascardi, storicamente vicino a Paulo Dybala. Difficile comunque che la Juventus la prenda in considerazione: ...

Juventus - spunta una pretendente per Dybala : è il Liverpool di Klopp : La Juventus sta stringendo per Cristiano Ronaldo e si candida per essere la Regina estiva del calciomercato. Per un fuoriclasse che arriva, però, ce ne sono altri in casa bianconera che potrebbero partire: due di loro sono l'esterno brasiliano Alex Sandro, appetito da diversi club europei, e l'attaccante argentino Gonzalo Higuain che con Daniele Rugani è dato in partenza con destinazione Londra, dove il Chelsea è pronto a fare carte false per ...

Liverpool all’assalto per Dybala : ora cosa farà la Juventus? : Juventus alle prese con diverse trattative di calciomercato molto complesse ed articolate, tra queste anche un’offerta da Liverpool per Dybala La Juventus sta vivendo ore di calciomercato molto concitate. Il club bianconero è partito all’assalto di Cristiano Ronaldo, consapevole di dover incassare da alcune cessioni per completare un’operazione molto onerosa per il portoghese. Ebbene, nelle ultime ore, SkyUK, ha parlato ...

Juventus - il nuovo look di Dybala scatena la reazione dei tifosi [FOTO] : Dybala, il nuovo look è… mostruoso. Sono ore caldissime in casa Juventus, in particolar modo a tenere banco è il futuro dell’attaccante Cristiano Ronaldo. I bianconeri sono ad un passo dall’accordo con il portoghese e con il Real Madrid, la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore. Nel frattempo a fare discutere è il nuovo taglio di capelli dell’attaccante Paulo Dybala, l’attaccante ...

Dybala via dalla Juventus? / Calciomercato - bianconeri su Cr7 e il Liverpool ci prova per la Joya : Dybala via dalla Juventus? Calciomercato: i bianconeri sono concentrati sul possibile arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il Liverpool prova allora a prendere la Joya. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:40:00 GMT)

Juventus - Dybala e i capelli color argento : 'E' l'ora di essere pazzi' : Qualche giorno per metabolizzare la delusione, poi questo messaggio per salutare l'esperienza in Russia: "Questa è stata la mia prima Coppa del Mondo, una grande emozione. Peccato non sia andata come ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : come giocherebbero i bianconeri? Dream Team d’attacco con Dybala e Douglas Costa : Cristiano Ronaldo è la grande suggestione in casa di Juventus, la bomba di mercato lanciata da un paio di giorni che sta sconquassando il calciomercato e che potrebbe davvero stravolgere i livelli internazionali. Il fenomeno lusitano, uscito dai Mondiali agli ottavi di finale, è in procinto di lasciare il Real Madrid dove non sembra più avere stimoli e la società bianconera si è fiondata sull’icona del football, uno dei volti sportivi più ...

Formazione Juventus 2018-2019 : il possibile 11 vede Dybala e Douglas a supporto di Higuain : La Juventus, nonostante sia solo all'inizio di luglio, è già pronta a lottare per vincere la Serie A. Massimiliano Allegri ha disposizione una squadra che si candida a vincere per l'ottava volta consecutivo lo scudetto. Le altre si stanno attrezzando, si stanno rafforzando ma, attualmente, appaiono ancora lontane dal livello dei bianconeri. Quella della Vecchia Signora è una rosa molto profonda, dotata di titolari e riserve di primo livello. ...

Valdano : 'Juventus da Champions - Dybala il futuro' : MOSCA - Staresti seduto per ore ad ascoltarlo, a guardarlo gesticolare: normalmente, a un ex campione del mondo, faresti 1000 domande. Con Jorge Valdano non serve: è lui a instradarti, a metterti sulla retta via, a farti capire ciò che conta e ciò che no, nel fùtbol del terzo millennio fatto di troppa ...

Juventus - Allegri fa infuriare i tifosi bianconeri : “Dybala andrà in una… grande squadra” : Massimiliano Allegri ha parlato del futuro di Paulo Dybala, sottolineando come tra qualche anno si trasferirà in una grande squadra Una dichiarazione che farà certamente discutere. Il protagonista? Massimiliano Allegri, che ha paventato la possibilità di un addio di Paulo Dybala alla Juventus. L’allenatore livornese ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, svelando come l’argentino vuole fare grandi stagioni prima di ...

Mondiali Russia 2018 – C’è la firma di Paulo Dybala su un contratto - ma non si tratta del rinnovo con la Juventus… : Paulo Dybala ha firmato un contratto di sponsorizzazione con l’Adidas, che fornirà all’argentino le nuove scarpe già a partire dai Mondiali 2018 Adidas Football ha annunciato la firma di Paulo Dybala, attaccante dell’Argentina e della Juventus. La firma dell’argentino arriva dopo l’ultima stagione in campionato dove ha realizzato 22 gol. Uno dei giocatori più entusiasmanti e creativi del mondo sarà visto in campo ...

Juventus - Dybala svela il suo sponsor tecnico : sarà Adidas : È la mia prima Coppa del Mondo, un sogno diventato realtà ho qualcosa di molto speciale dell'Adidas da presentare'.

Juventus - “Don Balon” insiste : Dybala+100 milioni per CR7 : Juventus, “DON BALON”- La Juve è pronta a sferrare un attacco clamoroso nei confronti di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Don Balon”, la società bianconera sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala pur di arrivare al talento portoghese. […] L'articolo Juventus, “Don Balon” ...