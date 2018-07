Juve | senti Modric | ' Ronaldo? Resterà al Real Madrid'

Cristiano Ronaldo-Juventus - sentite Lippi : “più facile di quanto si pensi…” : Marcello Lippi ha parlato del possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, un affare che potrebbe far esplodere il mercato italiano Marcello Lippi è sempre molto attento alle vicende della Juventus, club col quale ha vinto molto da allenatore. Il tecnico, parlando alla Gazzetta dello sport, ha detto la sua in merito al possibile approdo di Cristiano Ronaldo in bianconero: “Le cifre sono folli, ma fino a un certo punto. Ci ...

Juventus - senti Milinkovic-Savic : “Juve grande squadra. Dico che…” : Juventus, senti Milinkovic-Savic- Milinkovic-Savic apre alla Juve. Secondo quanto riportato dai colleghi della “Gazzetta“, il centrocampista della Lazio sarebbe pronto ad aprire ad un potenziale passaggio in bianconero. “JUVE grande SQUADRA” Queste le parole del centrocampista serbo: “Ora mi riposo. Torno a casa, alla Lazio, dove ho un contratto. Poi vedremo se resto o vado […] L'articolo Juventus, senti ...

Juventus - senti Chiellini : “scudetto o Champions? Ecco cosa dico” : Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato delle ambizioni bianconere per la prossima stagione dopo i successi di quest’anno sotto la guida di Allegri “Scudetto o Champions? Il prossimo anno punteremo a tutto come sempre, con grande serenità, ora ci riposiamo con tranquillità e poi sarà un’altra grande annata come le altre, ne sono sicuro”. Sono le parole di Giorgio Chiellini, nuovo capitano della Juventus ...

Juventus - senti Milinkovic-Savic : il calciatore della Lazio parla del suo futuro : Milinkovic-Savic interpellato sul proprio futuro durante una delle consuete conferenze stampa della Nazionale serba impegnata in Russia “Cerco di rimanere concentrato. Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me. Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo. È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato. Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia ...

Juve - senti Benatia : 'Futuro da valutare. Marsiglia? Mi piace Garcia...' : Medhi Benatia , difensore della Juventus , capitano del Marocco al Mondiale di Russia, parla a RMC Sport, affrontando il tema mercato, partendo dall'interesse del Marsiglia : ' Mi piace Rudi Garcia ma ho ancora due anni di contratto . In questo momento la mia priorità è il Mondiale, poi vedremo ...

Mondiali calcio Russia 2018 : tutti i giocatori di Serie A presenti e le squadre di appartenenza. Juventus la più rappresentata : Non manca molto all’appuntamento dell’estate, i Mondiali di calcio. In Russia, 32 squadre si sfideranno per la tanto ambita Coppa del Mondo, detenuta dalla Germania. La stagione dei club è oramai agli sgoccioli e i CT stanno già diramando le liste, alcune ufficiali, altre allargate, in attesa delle ultime decisioni che dovranno pervenire entro il 4 giugno. Come è noto, l’Italia non ci sarà in Russia, ma la nostra Serie A sarà ...

Buffon - lettera d'addio alla Juventus : “Sarò sempre tuo”/ “Non voglio smettere di sentirmi in gioco” : Buffon, lettera d'addio alla Juventus: “Sarò sempre tuo”, promette il portiere. Poi sul suo futuro ammette: “Non voglio smettere di sentirmi in gioco”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:10:00 GMT)

Juventus - senti Moggi : 'Buffon? Sarà il nuovo Moggi' : TORINO - Il suo addio alla Juventus lo ha annunciato lui stesso e sabato allo Stadium contro il Verona Sarà l'ultima di Gigi Buffon con la maglia bianconera. Il capitano però è tentato da alcune ...

Juventus - senti Amoruso : “Buffon non vuole smettere. Ha ancora…” : Juventus ,senti Amoruso- Nicola Amoruso, ex giocatore della Juventus, intervenuto ai microfoni di di “Stile Juventus” sulle frequenze di “Rmc sport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul futuro di Buffon. “vuole CONTINUARE A GIOCARE” L’ex attaccante della Juventus ha così commentato: ““So che Gigi non vorrebbe smettere. Ha ancora una grande voglia di giocare e di questo sono più […] L'articolo ...

Juventus - Buffon : “promettiamo impegno e lealtà - rappresentiamo il calcio italiano” : Il portiere della Juventus Buffon parla davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal palco del Quirinale: “Ringrazio il Presidente per averci trasmesso questo invito che abbiamo raccolto con grande gioia. Siamo qui a rappresentare il calcio italiano per quella che sarà una semplice finale di Coppa Italia ma è una Coppa che in questi anni è stata rivalutata rispetto ad anni addietro dove era svilita. E’ un paragone ...

Juventus - contro il Bologna Allegri fa i conti con gli assenti : al posto di Pjanic c'è Bentancur : TORINO - Tre giornate alla fine prima di poter fare un bilancio della stagione. La Juventus si prepara ad affrontare la terzultima sfida di campionato con uno scudetto , e una Coppa Italia, da vincere.

Juventus - Higuain/ “Data una mazzata al campionato - me la sentivo la palla del 3-2…” : Juventus, Higuain torna a parlare dell’Inter: “Data una mazzata al campionato, me la sentivo la palla del 3-2…”. Di nuovo allo scoperto il centravanti argentino in forza ai bianconeri(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:34:00 GMT)

Juve - Higuain : "Sentivo la palla del 3-2. Che mazzata che ho dato con quel gol" : Le ultime tre giornate di campionato, ma anche la finale di Coppa Italia con il Milan. E' un finale di stagione intenso per la Juventus che ha salutato con grande amarezza la Champions League ma che ...