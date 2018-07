Juve pronta al raduno aspettando Ronaldo

Cristiano Ronaldo - la Juve ha pronta l'offerta. CR7 conferma : via dal Real Madrid : Ore che passano e fiducia che aumenta, in casa Juventus, relativamente all'acquisto di Cristiano Ronaldo. Al momento la dirigenza bianconera attende soltanto l'ok da Jorge Mendes per la cifra di ...

Il Real ha accettato l’offerta della Juve : già pronta la maglia di Cristiano Ronaldo : Dal sogno alla Realtà. Il Real Madrid ha accettato l’offerta da 100 milioni di euro della Juventus per Cristiano Ronaldo.

'Juventus pronta a pagare la clausola per Godin' : MADRID - Nel giorno in cui potrebbe chiudere l'accordo con il Valencia per Joao Cancelo , la Juventus resta in Spagna per rinforzare la difesa: secondo 'AS', il club bianconero sarebbe disposto a ...

Juve - l'agente di Pjaca : "Il suo futuro dopo il Mondiale". La Fiorentina è pronta : Naletilic apre alla cessione del croato: "Ma dipende anche da quello che vorranno fare i bianconeri"

Nedved : “la Juventus pronta a rinforzarsi” : “La prossima stagione tutti vorranno batterci, come sempre, ed è per questo che vogliamo rinforzarci”. I successi degli ultimi anni non hanno tolto la voglia di vincere a Pavel Nedved che, in occasione della XV edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Club, ha parlato della Juventus, di cui è il vicepresidente. “Il prossimo anno sarà difficile almeno quanto quello appena concluso -ha detto. Il Napoli ha preso un ...

Nedved : 'La Juve è pronta a rinforzarsi' : 'La prossima stagione tutti vorranno batterci, come sempre, ed è per questo che vogliamo rinforzarci'. I successi degli ultimi anni non hanno tolto la voglia di vincere a Pavel Nedved che, in ...

Il domino minaccia Dybala e Higuain. Ma la Juve è pronta : TORINO - Magari le onde sismiche del terremoto Cristiano Ronaldo , ammesso che si verifichi, si propagheranno in altre direzioni, come successo l'anno scorso con il passaggio di Neymar dal Barcellona ...

La bomba di Raimondi : 'Juventus pronta a piombare su un giocatore dell'Inter' Video : La prossima sessione estiva di Calciomercato vedra' tra le grandi protagoniste [Video] l'Inter e la Juventus, per motivi estremamente diversi. I nerazzurri devono chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno per eliminare definitivamente i paletti imposti dalla Uefa con il fair play finanziario, mentre i bianconeri attueranno una piccola rivoluzione, che coinvolgera' ogni reparto. Intanto le due squadre si preparano al finale di stagione ...

'Il Mattino' : la Fifa è pronta ad aprire una seria inchiesta sulla Juventus Video : La stagione 2017/2018 si sta avviando alla conclusione e per tutte le squadre è tempo di fare dei bilanci sugli obiettivi prefissati e quelli realmente raggiunti. Per la Juventus di Massimiliano Allegri [Video] è arrivata la quarta Coppia Italia di fila: i bianconeri hanno nettamente battuto il Milan di Gennaro Gattuso con un sonoro 4-0 che ha palesato il divario tra le squadre. Per quanto riguarda il campionato, dopo due giornate di ...

Perin alla Juventus dopo Buffon?/ Pronta un'offerta di 12 milioni di euro al Genoa : La Juventus avrebbe puntato sull'estremo difensore del Genoa Mattia Perin per il dopo Buffon. Pronta un'offerta di 12 milioni di euro per convincere Preziosi a cedere il portiere(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:25:00 GMT)

Juventus - pronta la festa. Premiazione con il Verona e... : TORINO - Scudetto o no? Il pomeriggio juventino è corso tra dubbi scaramantici e calcoli aritmetici. La Juventus può perdere il settimo titolo consecutivo se nelle prossime due giornate perde contro ...

Seconde squadre : Malagò ha fretta - la Juve è già pronta : Sono ben 41 , guardando alla stagione in corso, i giocatori bianconeri in prestito e la Uefa - come ha ammesso lo stesso Marotta di recente - ha messo nel mirino la politica delle cessioni temporanee ...