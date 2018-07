Johnny Depp atterra a Ciampino con un jet privato : stasera in tour all'Auditorium con gli Hollywood Vampires : Faccia d'angelo, tatuaggi da diavolo, bettetto, giacca e pantaloni neri. Johhny Depp è atterrato a Ciampino con un jet privato per esibirsi stasera al Parco della Musica a Roma con gli Hollywood ...

Johnny Depp : 'Io prigioniero sul set - ma quando suono mi sento libero' : Sabato scorso, mentre l'ex compagna Vanessa Paradis convolava a nozze a Saint-Simeon con lo scrittore Samuel Benchetrit, Johnny Depp suonava con gli Hollywood Vampires al castello di Burg Clam in ...

Vanessa Paradis : matrimonio per l'ex di Johnny Depp : La notizia è trapelata solo qualche ora fa. Vanessa Paradis , attrice, modella e cantante, si è appena sposata con il fidanzato Samuel Benchetrit, scrittore e regista. Solo nel 2012 dopo 14 anni di ...

Johnny Depp e la musica : «La vita che avrei voluto» : Questo servizio è tratto dal numero 26 di Vanity Fair in edicola dal 27 giugno al 4 luglio 2018 Copenhagen, un tiepido venerdì sera. 20 mila persone riempiono i Giardini di Tivoli per il concerto degli Hollywood Vampires, che suonano Break On Through (To the Other Side) dei Doors, Baba O’Riley degli Who, Ace of Spades dei Motörhead… Un classico dopo l’altro dell’età dell’oro del rock. Alice Cooper (al secolo Vincent Furnier), il ...

Chi è Samuel Benchetrit - il marito di Vanessa Paradis - ex di Johnny Depp : Ormai è ufficiale: Vanessa Paradis si è sposata. L’attrice, ex di Johnny Depp, ha giurato amore eterno a Samuel Benchetrit. Classe 1973, il regista e sceneggiatore è riuscito in una vera impresa, facendo capitolare e convincendola a sposarlo. Sino ad oggi infatti la star francese aveva sempre dichiarato di essere allergica alle nozze. “Non mi interessa” aveva risposto più volte in passato a chi le chiedeva perché non sposasse ...

Vanessa Paradis - l’ex di Johnny Depp di nuovo sposa : Vanessa Paradis e Samuel Benchetrit hanno detto Sì. L’attrice, che dal 1998 al 2012 è stata legata a Johnny Depp, è convolata a nozze con il regista francese sabato scorso, nel piccolo municipio di Saint-Siméon. A rivelarlo, per prima, è stata la rivista Le Parisien, secondo cui la decisione di anticipare il matrimonio potrebbe essere stata frutto di un’opera di depistaggio. LEGGI ANCHEVanessa Paradis innamorata e presto moglie Paradis e ...

Johnny Depp - la malattia del figlio Jack : «Un raro male agli occhi» : Da tempo i fan di Johnny Depp si preoccupano per la sua improvvisa ed eccessiva magrezza, tanto da arrivare a spazientire l'attore. Pare invece che chi non stia affatto bene sia il figlio , Jack Depp ...

“Il figlio di Johnny Depp sta male” : la notizia shock sullo stato di salute di Jack : Si teme per lo stato di salute del figlio di Johnny Depp e Vanessa Paradis: Jack potrebbe aver editato la malattia oculare del padre “Devo darvi una bruttissima notizia. Sfortunatamente Vanessa non potrà essere con noi questa sera. Ha dovuto assentarsi a causa di gravi problemi di salute di suo figlio Jack”: così il regista Yon Gonzales, alla presentazione del film ‘Un couteau dans le couer’, ha annunciato al mondo ...

Donnie Brasco/ Su Rai 4 il film con Al Pacino e Johnny Depp (oggi - 28 giugno 2018) : Donnie Brasco, Rai 4: in seconda serata va in onda il film diretto da Mike Newell. Nel cast troviamo Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby e James Russo (oggi, 28 giugno 2018)(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 11:18:00 GMT)

Gravi problemi di salute per il figlio di Johnny Depp e Vanessa Paradis : Ancora brutte notizie per Johnny Depp, l’attore (ex) sex symbol che non sembra proprio trovare pace in questi mesi. Dopo il divorzio turbolento da Amber Heard lo scorso anno è cominciato per lui un periodo buio, fatto di depressione e problemi finanziari. Culminato in questi giorni con i “Gravi problemi di salute” di suo figlio Jack, come è stato riportato da Vanity Fair e dai magazine francesi Voici e Gala. La cosa è trapelata ...