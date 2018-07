John Wick 3 | Keanu Reeves svela il titolo ufficiale e un importante dettaglio sulla trama

John Wick 3 : foto e video dal set ci mostrano un Keanu Reeves malridotto - Best Movie : ... l'agguerrito sicario interpretato da Keanu Reeves , che stavolta, parrebbe veramente passarsela male, dato che gli assassini più feroci del mondo gli stan dando la caccia per la taglia sulla sua ...

John Wick - SUL 20/ Info streaming del film di Chad Stahelski e David Leitch (oggi - 3 maggio 2018) : JOHN WICK , il film in onda su Canale 20 oggi, giovedì 3 maggio 2018. Nel cast: Keanu Reeves, Ruby Rose e Hiroyuki Sanada, alla regia Chad Stahelski , La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:12:00 GMT)

Il film consigliato di oggi - giovedì 3 maggio : John Wick : Da non perdere questa sera, giovedì 3 maggio, John Wick, film consigliato di oggi! Gli appassionati del genere azione non rimarranno di certo delusi dalla straordinaria interpretazione di Keanu Reeves, killer spietato e vendicativo. film da vedere stasera: John Wick L’action movie John Wick (2014) è il film suggerito per voi nella serata di giovedì 3 maggio. Sarà trasmesso su Mediaset 20 alle ore 21. L’avvincente pellicola è diretta ...