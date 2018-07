Jay-Z e Beyoncé | felici per la nuova super casa di Parigi

Orari e scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Roma l’8 luglio - ritiro biglietti e apertura cancelli dell’Olimpico : Dopo aver animato lo stadio di San Siro, le 39 canzoni della scaletta di Beyoncé e Jay-Z a Roma l'8 luglio risuoneranno anche all'Olimpico per la seconda ed ultima data dell'On The Run Tour II in Italia. I coniugi Carters hanno debuttato col loro nuovo show nel nostro Paese il 6 luglio a Milano, restando in città anche il giorno successivo: i due sono stati immortalati mentre sfrecciavano in centro in un'auto d'epoca, con Jay-Z in tenuta ...

Beyoncè e Jay-Z - concerto a Roma/ Stadio Olimpico : scaletta - biglietti e info : Beyoncè e Jay-Z sono pronti a conquistare lo Stadio Olimpico di Roma con il secondo show italiano che andrà in scena oggi, 8 luglio. Ecco la scaletta e le info sui biglietti. (Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 05:32:00 GMT)

Beyoncé e Jay-Z - show sotto la pioggia a San Siro. E domenica il bis a Roma : Nemmeno la pioggia può fermare la coppia più potente dello showbiz americano: nonostante la mezz'ora di ritardo causa temporale Beyoncé e Jay-Z hanno messo in mostra venerdì sera allo stadio Meazza di ...

Beyoncé e Jay-Z - show sotto la pioggia a San Siro. E domenica il bis a Roma : Nemmeno la pioggia può fermare la coppia più potente dello showbiz americano: nonostante la mezz'ora di ritardo causa temporale Beyoncé e Jay-Z hanno messo in mostra venerdì sera allo stadio Meazza di ...

Video di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio tra ricca scaletta - nuovi outfit e la fan action a San Siro : Dopo una grandinata che ha sorpreso il pubblico di San Siro, è andato in scena senza intoppi il trionfale show di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio. Se in questo periodo dell'anno sono spesso in Italia per le vacanze, tra Capri e la costiera amalfitana, in questo 2018 i Carters stanno trascorrendo l'estate tra i pachi di mezza Europa, prima di approdare negli Stati Uniti con il secondo tour congiunto della loro strepitosa carriera. Con ...

Un palco a due piazze. Beyoncé e Jay-Z fanno pace a San Siro : Milano - In effetti sembrano di nuovo sposini. palco di San Siro, mezz'ora abbondante di ritardo causa pioggia. Beyoncé e suo marito Jay-Z, la coppia non solo musicale più potente del mondo (patrimonio da 1,1 miliardi di dollari), portano in scena la replica del loro armistizio matrimoniale dopo i ripetuti tradimenti di lui. In sostanza, per la prima volta nella storia della musica, c'è un concerto che (insieme al disco "congiunto" Everything is ...

Beyoncé e Jay-Z a Milano : lo spettacolo fra pioggia ed energia : La regina e il gangster, la bella e la bestia, la sposa e lo sposo. Beyoncé e Jay-Z sono stesi sul letto, una coperta di ciniglia a incorniciare i corpi nudi, uniti in un caldo abbraccio. «This is the real life» è la scritta a caratteri cubitali che illumina il maxi-schermo dell’On the Run II Tour e accompagna i filmini della coppia felice, sposata da dieci anni, sovrana dello show-biz da venti. Il pubblico di San Siro, inzuppo per la ...

Beyoncè e Jay-Z - concerto Milano/ Stadio San Siro : video - il palco mobile stupisce tutti! (6 luglio) : Beyoncè e Jay-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di Milano che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 23:58:00 GMT)

BEYONCÈ E Jay-Z - CONCERTO MILANO/ Stadio San Siro : pubblico in estasi per la cantante (6 luglio) : BEYONCÈ e JAY-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di MILANO che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 22:35:00 GMT)

Beyoncè e Jay-Z - concerto Milano/ Stadio San Siro : il temporale non ferma i fan indomiti (6 luglio) : Beyoncè e Jay-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di Milano che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:31:00 GMT)

BEYONCÈ E Jay-Z - CONCERTO MILANO/ Stadio San Siro : i fan sfidano il caldo in fila ai cancelli (6 luglio) : BEYONCÈ e JAY-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di MILANO che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:25:00 GMT)

Tutti pazzi per Beyoncé e Jay-Z : il caldo non frena i fan in coda a San Siro : La folla di fan in attesa fin dal primo pomeriggio davanti allo stadio di San Siro, aspettano l'apertura dei cancelli per il concerto di Beyoncé e Jay Z. Per ripararsi dal caldo afoso si sono armati di ombrelli, cappelli e bottigliette d'acqua

Beyoncé - la regina del R&B e Jay-Z protagonisti del On the Run II Tour : Una maniaca che prepara le sue uscite e i suoi spettacoli fin nei minimi dettagli. «Sono caduta parecchie volte, quindi ho imparato a cadere, ma soprattutto so come rialzarmi», ha detto in un'...

Beyoncè e Jay-Z - concerto Milano/ Stadio San Siro : foto - i coniugi Carter paparazzati a cena (6 luglio) : Beyoncè e Jay-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di Milano che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:01:00 GMT)