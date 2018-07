Italvolley femminile verso il Mondiale | le convocate per il collegiale | Egonu presente

Blastingnews

(Di domenica 8 luglio 2018) Dopo la sfortunata partecipazione alla Volleyball Nations League VIDEO, la Nazionale di Pallavolovolta pagina, in vista dei prossimi campionati del mondo, che si disputeranno nel mese di ottobre in Giappone. Nelle ultime ore, è stata resa nota la lista delleazzurre per il primo. Le atlete si raduneranno a Roma, presso il Centro Onesti, a partire da dopodomani, lunedì 9 luglio. Tra le giocatricifigura anche Paola, uno dei migliori talenti su cui l'può contare. La schiacciatrice dell'AGIL Volley è stata la trascinatrice dell'Italia nelle ultime partite della VNL, ma le sue prestazioni non sono state sufficienti per far sì che la Nazionale di coach Mazzanti raggiungesse la qualificazione alle Final Six. Pallavolo,Italiaper il primoIn vista delche avra' inizio lunedì, il ...