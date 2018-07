ITALIA NOIR Il biondino della spider rossa | 4 verità per un perfetto

Un’estate ITALIA na : i Mondiali del 1990 nel noir a fumetti di Enrico Brizzi : Enrico Brizzi , quello di Jack Frusciante è uscito dal gruppo e di tanti altri libri si cimenta in una graphic novel insieme al disegnatore Denis Medri (Marvel Illustrated, Andre the Giant: Closer to Heaven), coautore del soggetto dal titolo Un’estate italiana . Un noir a fumetti ambientato durante i primi giorni dei Mondiali di Calcio del 1990 che ci riporta all’Italia delle notti magiche, di Maradona, Schillaci e Matthäus, mentre il Paese ...

La talentuosa produzione ITALIA na Milanoir è disponibile da oggi : Good Shepherd Entertainment e Italo Games hanno pubblicato oggi Milanoir , il titolo indie ispirato ai classici film 'poliziotteschi' degli anni 70 che ci metterà nei panni di Piero, un ex galeotto appena uscito di prigione che cercherà di vendicarsi dell'uomo che è riuscito ad incastrarlo.Il gioco è già disponibile su PS4, Xbox One e PC e trae gran parte della farina del proprio sacco dalla cinematografia degli anni 70 e da pellicole quali ...

Milanoir : il titolo ispirato ai classici film "crime" ITALIAni anni '70 ha una data di uscita : Good Shepherd Entertainment e lo sviluppatore indipendente Italo Games hanno rivelato che Milanoir, il sanguinoso action game ispirato ai classici film "crime" italiani degli anni '70, sarà lanciato il 31 maggio 2018. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch e PC Windows, come anche su PlayStation 4 e Xbox One.ispirato a film classici come Milano Calibro 9 e Almost Human (Milano odia: la polizia non può sparare), Milanoir è una storia di ...