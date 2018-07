Ischia Film Festival 2018 | i vincitori della sedicesima edizione

Ischia Film Festival 2018 - dal 30 giugno al 7 luglio : Il XVI Ischia Film Festival , in corso dal 30 giugno al 7 luglio , si aprirà con il regista premio Oscar Gabriele Salvatores, ospite speciale di una manifestazione dal programma ricchissimo, in cui presterà i suoi Il ragazzo invisibile e Il ragazzo invisibile – Seconda Generazione. Diretta da Michelangelo Messina e Boris Sollazzo, la kermesse si svilupperà attraverso i 113 Film selezionati, tra cui 33 anteprime ...

Gabriele Muccino cittadino onorario d'Ischia per il film 'A casa tutti bene' : Il sindaco di Ischia Vincenzo Ferrandino, in occasione della XVI edizione dell'Ischia film Festival, darà la cittadinanza onoraria al regista Gabriele Muccino. 'Per aver scelto Ischia come location ...