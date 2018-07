Iran - posta su Instagram video mentre balla : 18enne arrestata : Le autorità Iraniane hanno arrestato una 18enne che aveva postato sul suo account Instagram una serie di video che la ritraevano mentre ballava senza il velo in testa. La tv di Stato ha trasmesso una ...

Iran colpisce le postazioni israeliane in Siria : 11.30 - Israele ha fatto sapere di aver colpito quasi tutte le infrastrutture militari Iraniane in Siria, riuscendo a neutralizzare diversi radar e distruggendo importanti depositi di armi e munizioni.Dall'Iran non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale a commento di quanto accaduto stanotte, ma i media Siriani hanno riportato che le forze aeree del Paese sarebbero riuscite a respingere, almeno in parte, l'atto di aggressione da ...

Scontro Israele-Iran - razzi e raid aerei su Golan e postazioni in Siria : Israele ha lanciato circa 70 missili nell’attacco della scorsa notte in territorio Siriano: lo sostiene il ministero della Difesa russo, secondo cui «nell'attacco sono stati usati 28...

Iran - Israele colpisce decine di obiettivi militari in Siria. “Risposta a razzi contro nostre postazioni nel Golan” : Nuovo scontro, nella notte, fra Israele e Iran. L’esercito israeliano ha colpito decine di obiettivi militari in Siria con il lancio di missili verso postazioni Iraniane nel Paese. Il raid è stato effettuato dopo aver accusato la forza Iraniana Al-Quds di avere lanciato circa 20 razzi dal Golan verso postazioni israeliane. Secondo i militari si tratta di una delle più imponenti operazioni militari israeliane degli ultimi anni e del più grande ...

"Se l'Iran deciderà di ricominciare il suo programma nucleare le conseguenze saranno dure". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di iniziare la riunione

Il ministro degli esteri Iraniano, Javad Zarif, ha annunciato in un videomessaggio diffuso su Facebook e Youtube, che qualora gli Usa lasciassero l'accordo del 2015, raggiunto secondo la formula 5+1 (tra Iran, Usa, Cina, Russia, Regno Unito e Francia), l'Iran sarà libero di non rispettarlo. È questo l'avvertimento Iraniano in vista del 12 maggio, data in cui il presidente Trump dovrà comunicare le sue intenzioni circa l'accordo. Trump si aspetta