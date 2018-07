ilfattoquotidiano

: Iran, posta su Instagram video mentre balla: 18enne arrestata #iran - MediasetTgcom24 : Iran, posta su Instagram video mentre balla: 18enne arrestata #iran - fattoquotidiano : Iran, balla in un video pubblicato sui social: ragazza 18enne arrestata per “violazione delle norme morali” - Cascavel47 : Iran, balla in un video pubblicato sui social: ragazza 18enne arrestata per “violazione delle norme morali”… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Laiana Maedeh Hojabri è statae poi rilasciata su cauzione per unsuinetwork, in cui si esibiva in un ballo ispirato alle movenze della danza del ventre. Secondo le autorità locali avrebbe “violato le norme morali”. La, appassionata di ballo, aveva già registrato esimili: brevi danze registrate in camera sua su sottofondo musicale L'articoloin unsuiper “violazione delle norme morali” proviene da Il Fatto Quotidiano.