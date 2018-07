Io | allenatore azzurro scoprirò nuovi talenti No al partito unico

ilgiornale

: Uscita in barca oggi nel mare di Capri per il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'allenatore azzurro Carl… - teleischia : Uscita in barca oggi nel mare di Capri per il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'allenatore azzurro Carl… - sscalcionapoli1 : L’ex azzurro Lucarelli torna a casa: è il nuovo allenatore del Livorno -

(Di domenica 8 luglio 2018) Mi dicono che in politica è meglio non essere imparato, che a volte capisci cose che chi è dentro non vede. Speriamo sia così, io mi impegno. Ma non faccio il capo dei dirigenti dei Dipartimenti, ...