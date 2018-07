Intervista a Federico Solfaroli Camillocci | tax advisor

"Il Pd è fallito - bisogna ripartire da zero". Intervista a Federico Pizzarotti : "Il Pd è fallito". Ne è convinto Federico Pizzarotti, primo cittadino di Parma ex Movimento 5 stelle e oggi tra i principali animatori del progetto politico Italia in comune. E crede che occorra procedere a un reset globale, non rifondandolo ma partendo da un nuovo progetto. Con il quale si dice disponibile a dialogare.Sindaco, il Partito democratico esce piuttosto stropicciato da questa tornata amministrativa."Come tante volte ...