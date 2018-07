Inter | Spalletti accontentato | il giovane Emmers rimane in nerazzurro

Inter - Spalletti ai tifosi : "Si riparte... Sarete lì a indicarci la strada giusta" : Messaggio del tecnico a pochi giorni dal raduno in vista della prossima stagione: appuntamento lunedì ad Appiano

Inter - Politano carico : “Spalletti mi schieri dove vuole” : “Sono carico. Ho parlato con Spalletti al telefono per cinque minuti, ora ci sarà modo di riparlare in ritiro. Sono a completa disposizione e giocherò dove vorrà. Per me essere all’Inter è un’onore, è uno dei club più importanti d’Europa e darò sempre il massimo. Sia che il mister mi voglia schierare a destra, a sinistra o in mezzo”. Lo dice Matteo Politano, durante la conferenza stampa di presentazione del ...

Inter - finalmente Martinez : Spalletti ha un Toro che vale 111 milioni : Due reti di sinistro , lui è destro, , più un contropiede alla Palacio, famoso concittadino di Lautaro come Manu Ginobili, la leggenda del basket, sport che sino ai 15 anni ha conteso il primato al ...

Inter scatenata pigliatutto : Spalletti aspetta Dembélé : Tra le società più attive c'è stata sicuramente l'Inter, che ha visto coincidere il ritorno in Champions con l'uscita dal tunnel del fair play finanziario. Il d.s. Ausilio si è superato per completare ...

Inter vicina a Politano : come può cambiare la squadra di Spalletti passando al 4-2-3-1 : L'Inter è sicuramente, insieme alla Roma, la societa' più attiva in questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno presentato quest'oggi Radja Nainggolan, acquistato dalla Roma per ventiquattro milioni di euro più i cartellini di Zaniolo e Santon. Ma Nainggolan potrebbe non essere l'unico acquisto che sara' presentato in questi giorni. La societa' nerazzurra sembra sempre più vicina all'acquisto dell'attaccante del Sassuolo [VIDEO], Matteo ...

Inter - Nainggolan si presenta : “Spalletti mi ha convinto a venire. Roma? Poteva finire in maniera diversa” : Conferenza stampa di presentazione di Nainggolan in casa Inter, il belga ha risposto alle domande dei giornalisti lanciando una frecciatina alla Roma “Il mio numero è il 4, ma l’hanno ritirato, volevo comunque prendere un numero sempre con il 4 e allora ho scelto il 14 che ha una grande storia. Spero di onorarlo“. Radja Nainggolan comincia la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell’Inter ...

Diretta / Radja Nainggolan Inter - presentazione info streaming video e tv : mi hanno voluto - con Spalletti... : Radja Nainggolan, presentazione in Diretta: streaming video e tv, il centrocampista belga parla giovedì per la prima volta in conferenza stampa come nuovo calciatore dell'Inter(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:15:00 GMT)

Inter - nuova “affascinante” idea per il terzino destro : la richiesta di Spalletti : Inter pronta a rispondere alla Juventus, dopo aver perso Cancelo il club nerazzurro ha bisogno impellente di un terzino destro Nel giorno dell’ufficialità di Cancelo alla Juventus, l’Inter deve rispondere colpo su colpo. Ai nerazzurri serve, per forza di cose, un terzino destro che prenda il posto del neo bianconero e Piero Ausilio sembra stia vagliando una nuova pista. Il nome in pole position è sempre quello di Zappacosta, per il ...

Calciomercato Inter – Non solo Nainggolan - Spalletti vuole altri due esterni : quasi fatta per Politano : Il mercato dell’Inter non si ferma solo all’arrivo di Nainggolan, il club nerazzurro ha accelerato per Politano e continua a seguire Malcom-- Mercato dell’Inter in fermento, l’arrivo di Nainggolan non ha saziato il club di Suning che adesso fa sul serio per altri due obiettivi. Il primo è Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace a Spalletti. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno accelerato pesantemente, incontrando il club ...

Spalletti annuncia la difesa a 3 : ecco come sarà la nuova Inter che fa impazzire i tifosi : Spalletti si appresta a proporre delle novità tattiche nella sua Inter, sopratutto dopo l’arrivo di alcuni calciatori duttili come Nainggolan Spalletti potrà sbizzarrirsi nella prossima stagione. Dopo un primo anno all’Inter con gli uomini contati, il tecnico nerazzurro si appresta a vivere una nuova annata completamente differente, con l’imbarazzo della scelta in fatto di uomini dopo il calciomercato che Ausilio sta mettendo ...

Manolas all'Inter?/ Calciomercato Roma - Spalletti sfida il Chelsea per il difensore greco : Manolas all'Inter? Calciomercato Roma, ultime notizie: Luciano Spalletti punta il difensore greco, da battere la concorrenza del Chelsea di Maurizio Sarri(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:38:00 GMT)

Inter : con gli arrivi di De Vrij e Nainggolan - Spalletti pronto a varare il 3-4-1-2 : L'Inter ha ormai definito l'acquisto del centrocampista belga Radja Nainggolan, regalando a Spalletti un rinforzo che aveva gia' chiesto lo scorso anno, quando però la Roma non volle ascoltare nessuna offerta per il giocatore. In questa finestra di Calciomercato, invece, i giallorossi hanno aperto alla cessione del Ninja e, dopo una serie di trattative, le due societa' si sono messe d'accordo sulla base di 24 milioni di euro più i cartellini del ...

Inter - Nainggolan firma fino al 2022 'Sono contento'. Spalletti 'Ora grandi risultati' : MILANO - 'Sono contento', queste le prime parole di Radja Nainggolan dopo la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2022. Domani è attesa l'ufficialità dell'operazione. L'alieno come lo ...

Inter - Spalletti : “Nainggolan turbina che mancava” : “Nainggolan è un ninja, non un samurai. È la turbina che mancava al nostro motore, ti dà la vampata. Il fatto che abbia scelto assolutamente l’Inter per noi è importante. Sappiamo che vuol far bene, ha carattere e può battersi con chiunque”. L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti commenta il trasferimento in nerazzurro di Nainggolan, arrivato questa sera a Milano. “Nella sua scelta – aggiunge ...