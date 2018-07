Inter | Nainggolan si schianta con la Ferrari | il belga illeso | la dinamica dell' incidente

Inter - incidente automobilistico per Radja Nainggolan : Il neo Interista Radja Nainggolan si è reso oggi protagonista di un incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze. Uno degli acquisti più importanti di questa sessione di Calciomercato è stato sicuramente quello del centrocampista belga, preso dall'Inter, che ha versato nelle casse della Roma ventiquattro milioni di euro più i cartellini di Niccolò Zaniolo, valutato 4,5 milioni di euro, e Davide Santon, valutato 9,5 milioni di euro. ...

Inter - incidente stradale per Nainggolan : il belga esce illeso : Il ritiro dell'Inter partirà ufficialmente lunedì 9 luglio ad Appiano Gentile e ai nastri di partenza ci saranno anche i cinque nuovi acquisti confezionati da Piero Ausilio. Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah, Lautaro Martinez, Matteo Politano e Radja Nainggolan, infatti, saranno i volti nuovi in casa nerazzurra in attesa di vedere da qui al 18 agosto chi arriverà ancora alla corte del tecnico di Certaldo dato che arriveranno almeno altri tre o ...

Formazione Inter 2019 : possibile 4-2-3-1 con Politano e Nainggolan alle spalle di Icardi : L'Inter è uno dei team più attivi nell'attuale sessione di calciomercato. La squadra allenata da Luciano Spalletti ha presentato il suo ultimo acquisto, ovvero quello di Radja Nainggolan dalla Roma, arrivato per una cifra prossima ai 24 milioni di euro ai quali sono stati aggiunti i cartellini del giovani Santon e Zaniolo. La presentazione di Nainggollan verra' ta da quella di Matteo Politano [VIDEO], attaccante ex Sassuolo, diventato ...

Nainggolan all'Inter : quando l'arrivo di una star diventa evento social - e fa guadagnare - : Il futuro della comunicazione è già presente anche nel calcio. Un milione e mezzo di interazioni per i prodotti Twitter, Facebook, Istagram e Youtube

Calciomercato Inter - Perisic caricato da Nainggolan : 'Io fuori - siete sicuri?' : L'arrivo di Radja Nainggolan all'Inter, sembra aver caricato davvero tutti. L'ambiente caldissimo che l'ex centrocampista della Roma ha trovato al suo arrivo a Milano, lo dimostra. Anche il capitano ...

Inter - Nainggolan come Matthaeus? Forza e colpi in comune : L'entusiasmo dedicato a Nainggolan dal popolo nerazzurro si spiega anche con la suggestione di aver inserito in squadra un altro Lothar Matthaeus. Cioè quel centrocampista di grande personalità, in ...

Calciomercato Inter : dopo Nainggolan in arrivo Politano dal Sassuolo - Candreva in bilico : Con la partecipazione alla Champions League, l'Inter ha deciso di optare per una super campagna acquisti e rinforzare la rosa con nomi di livello e ritoccare qualche reparto in cui servivano rinforzi. Tra gli acquisti già conclusi nelle scorse settimane spiccano quelli di Asamoah e De Vrij presi entrambi a costo zero, oltre all'arrivo di Lautaro Martinez. Sistemata la difesa e acquistato un ulteriore rinforzo in attacco, la società Milanese è ...