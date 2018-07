Brasile - Insulti razzisti a Fernandinho : ANSA, - ROMA, 8 LUG - Nel giorno del ritorno a casa della nazionale brasiliana, atterrata all'aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro, la Cbf, federcalcio brasiliana, scende in campo per difendere ...

Migranti - Insulti razzisti di Forza Nuova a Balotelli : "Più stupido che nero" : Striscione di Forza Nuova contro Balotelli a Brescia "Sei più stupido che nero" scritto in dialetto bresciano

Senegalese freddato nel milanese con 10 colpi alla testa e al petto. La moglie : "Litigio con Insulti razzisti" : Un Senegalese è stato ucciso questa notte a colpi di arma da fuoco per strada a Corsico, nell'hinterland di Milano. L'omicidio è avvenuto, intorno alle 23.30, in via delle Querce. La moglie ha riferito ai carabinieri che il marito aveva avuto un diverbio con una persona che gli avrebbe rivolto anche epiteti razzisti, anche se le modalità dell'omicidio ha tutti i connotati di un'esecuzione, più tipica degli ambienti ...

Milano - senegalese ucciso in strada con dieci colpi di pistola a Corsico. La moglie : “Insulti razzisti durante un litigio” : ucciso in mezza alla strada con dieci colpi di pistola, sei alla testa e quattro al petto, esplosi a distanza ravvicinata. L’omicidio del senegalese Assane Diallo, 54 anni, trovato morto nella tarda serata di sabato in via delle Querce a Corsico, nel Milanese, ha tutte le caratteristiche di un’esecuzione. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi e tra queste anche la pista di un crimine a sfondo razziale, dopo che ...

Justin Bieber denunciato per aggressione e Insulti razzisti a un fan in Ohio : video dell’incidente : Justin Bieber denunciato per rissa ed insulti razzisti nei confronti di un fan: la notizia è stata divulgata ieri, venerdì 8 giugno, nonostante l'episodio risalga a due anni fa. L'8 giugno 2016, infatti, si verificò l'incidente che coinvolse la popstar canadese in una rissa verbale e fisica. Justin Bieber aggredì ed insultò con riferimenti razziali un ragazzo, Rodney Cannon: quest'ultimo scattò una foto al cantante, senza avere il suo ...

Bomba carta contro centro migranti : sul posto svastiche e Insulti razzisti : E'esplosa una Bomba carta sulla soglia del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Appiano, in Alto Adige. La "firma" del gesto è stata trovata su una tavola di legno poco distante: era decorata con...

Solo una multa per i cori razzisti della curva della Sampdoria 20mila euro per gli Insulti a Napoli : Nessuna sanzione esemplare per la Sampdoria dopo i fatti relativi ai cori razzisti partiti dalla curva dei blucerchiati e che aveano portato l'arbitro Gavillucci alla sospensione della gara di...

Sampdoria-Napoli : cori razzisti - partita sospesa/ Video : Ferrero in campo - ma si becca gli Insulti dei tifosi : Sampdoria-Napoli: cori razzisti, partita sospesa. Video: Ferrero in campo, ma si becca gli insulti dei tifosi. Le ultime notizie: sanzione in vista per gli ultras blucerchiati?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:27:00 GMT)

"Negro di m..." : Insulti razzisti alla partita di ragazzini - allenatore ritira la squadra : Ancora razzismo su un campo di pallone, durante una partita di ragazzini. I fatti risalgono allo scorso martedì sul campo di Ponte San Pietro, nella Bergamasca, dove era in programma la gara tra esordienti - calciatori...

Insulti razzisti fra ragazzi - l’allenatore ritira la squadra dal torneo : Il modo migliore di essere un grande uomo anche se un piccolo calciatore lo ha dimostrato ieri pomeriggio sul campo del Gorle vicino a Bergamo. Partita vinta 6 a 4 dal Pontisola, un gran gol anche da questo italianissimo mediano tredicenne dalla pelle scura, figlio di genitori del Burkina Faso ma nato vicino a Bergamo. «In questi giorni l’ho visto ...

Calcio - Insulti razzisti all’avversario : l’allenatore ritira tutta la squadra di esordienti : Un insulto razzista – “negro di m…” – rivolto da un giovanissimo calciatore degli esordienti del Rozzano (Milano) nei confronti del centravanti avversario, tredicenne come lui, ha spinto l’allenatore del Pontisola, Igor Trocchia, a una decisione esemplare: ritirare subito la sua squadra dal torneo che, lo scorso primo maggio, si stava svolgendo sul campo di Calcio di Ponte San Pietro, alle porte di Bergamo. Mentre ...

USA : studentesse afroamericane finaliste di un concorso Nasa. Bersagliate da Insulti razzisti sul web : USA: studentesse afroamericane finaliste di un concorso Nasa. Bersagliate da insulti razzisti sul web India Skinner, Mikayla Sharrieff e Bria Snell sono finaliste di un importante concorso indetto dalla Nasa, ma sono state Bersagliate da insulti online.Continua a leggere India Skinner, Mikayla Sharrieff e Bria Snell sono finaliste di un importante concorso indetto dalla Nasa, ma sono state Bersagliate da insulti […]

