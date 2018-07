Euro Zona - Inflazione maggio sale su target BCE del 2% : Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona, che dovrebbe essersi spinta a giugno sul target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria

Euro Zona - Inflazione maggio sale su target BCE del 2% : Attesa in rialzo l'inflazione in EuroZona , che dovrebbe essersi spinta a giugno sul target del 2% fissato dalla BCE per le decisioni di politica monetaria. E' quanto emerge dai dati preliminari ...

Giappone - cresce lievemente l'Inflazione a maggio : Torna a salire l'inflazione in Giappone. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, nel mese di maggio, l'indice dei prezzi al consumo , CPI, ha registrato una variazione positiva dello 0,1% su base ...

Inflazione limata al +1% a maggio - ma volano i prezzi della frutta : MILANO - L'Inflazione accelera a maggio, anche se l'Istat rivede leggermente al ribasso le sue stime preliminari. Secondo i dati dell'Istituto di statistica, lo scorso mese i prezzi sono saliti dello ...

USA - a maggio l'Inflazione resta stabile ed in linea con le attese : resta stabile, così come stimato dagli analisti, l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di maggio. Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo di maggio hanno ...

Cina : a maggio Inflazione -0 - 2% su mese - +1 - 8% su anno : Roma, 9 giu. (AdnKronos/xinhua) – Frenata congiunturale per l’inflazione in Cina. A maggio l’indice dei prezzi al consumo ha registrato, infatti, un calo dello 0,2% su base mensile mentre su base annua è cresciuto dell’1,8%. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’istituto nazionale di statistica. L’indice dei prezzi alla produzione ha avuto un incremento del 4,1% rispetto allo stesso mese del 2017 ...

Inflazione : a maggio rialza la testa soprattutto nell'alimentare e trasporti : Forse inaspettatamente, ma l'indice generale dei prezzi nel mese di maggio 2018 ha subito un deciso e significativo aumento. In rapporto al solo dato di aprile, che già aveva fatto registrare un incremento di circa lo 0,5%, a maggio l'indice generale dei prezzi è più che raddoppiato attestandosi all'1,1%. Sono i dati ufficiali, resi noti dall'Istat, che solo un paio di giorni fa aveva reso pubblici analoghi dati sul livello di occupazione in ...