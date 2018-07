Incontro a Roma per i tribunali soppressi | presente anche Modica

Roma : Trasporti - Incontro Toninelli-Raggi su Tpl : Sul tavolo la ‘cura del ferro’ e ferrovie ex concesse Roma – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha incontrato al Mit la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Nel corso del tavolo sono stati affrontati diversi temi legati al rilancio del Trasporto pubblico locale. A partire dall’ammodernamento delle sue infrastrutture: dalle linee metro alla ‘cura del ferro’, dai nuovi tracciati tramviari fino alle ferrovie ...

Roma - nuovo Incontro per Florenzi : Una squadra per Florenzi nel mondo ci sarebbe, tanto più a un anno dalla scadenza del contratto attuale. Ma insomma, la Roma che fa? Aspettando il nuovo faccia a faccia con Lucci, manager e testimone ...

De Magistris e De Luca a Roma Incontro per le Universiadi : Ha preso il via presso Palazzo Chigi la cabina di regia sulle Universiadi di Napoli 2019. Oltre al sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, per il governo presenti anche il ...

Campidoglio - ultimo Incontro di #RomaAscoltaRoma : Campidoglio, il 3 luglio ultimo incontro di ‘#RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6’. L’evento coinvolgerà i Municipi I, II, XII, XIII, XIV. Roma, 28 giugno 2018 – Prosegue #RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6’, il percorso partecipato aperto alla cittadinanza per la riforma dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale in sinergia con la ...

Conte-Macron - Incontro segreto a Roma sblocca il caso Lifeline : Il presidente francese: colloquio "riservato e "proficuo" Migranti, Lifeline attraccherà a Malta. Conte: "Una quota in Italia"

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux / Cena e passeggiata romantica a Roma prima dell'Incontro col Papa : Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux in giro per le strade di Roma prima dell'incontro con Papa Francesco. Cena e passeggiata Romantica per il presidente francese e sua moglie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:10:00 GMT)

Pearl Jam a Milano - quel romanticone di Eddie : così il cantante decide di festeggiare il primo Incontro con la moglie : Nel bel mezzo del concerto di Milano (il 22 giugno al festival IDays) il cantante dei Pearl Jam Eddie Vedder ha voluto dedicare un momento speciale alla moglie e festeggiare sul palco il primo incontro con lei (avvenuto proprio a Milano nel 2000) e i 18 anni passati assieme. La voce della rockband di Seattle ha prima letto una dedica (in italiano) per poi chiamare la consorte sul palco e, come nelle più classiche delle tradizioni, aprire una ...