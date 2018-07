Incidente Hamilton Raikkonen Video F1 | contatto e testacoda per Lewis | Kimi penalizzato

F1 - Hamilton non crede ai suoi occhi : il replay dell’Incidente tra Bottas e Vettel fa infuriare Lewis [VIDEO] : Subito dopo la gara, Lewis Hamilton ha guardato l’incidente tra Hamilton e Bottas tradendo un’espressione alquanto sorpresa per la lieve penalità inflitta al tedesco “Un quinto posto come penalità per aver buttato fuori qualcuno in curva uno“, Lewis Hamilton esprime la sua rabbia a caldo per quanto accaduto tra Vettel e Bottas al via del Gp di Francia. Un contatto costato carissimo ad entrambi i piloti e causato da una ...